Com quase 100 unidades, Kings Sneakers celebra 15 anos com planos de crescimento

Igor Morais fundou a empresa sem investimento

A Kings Sneakers não para de crescer. Com quase 100 lojas abertas em todo o Brasil, a rede de franquias, a maior do segmento streetwear, celebra 15 anos. Para marcar a data, acontecerá o Kings Day.

No evento, que acontece nesta quinta-feira, 10, em São Paulo, terá apresentação apresentação das coleções do primeiro semestre, teremos convidados especiais, influenciadores e etc.

Entre os planos da Kings está a expansão, principalmente, fora da região Sudeste.

“Temos uma grande concentração no Sudeste do Brasil. Visamos alcançar mais regiões atingindo todos os estados brasileiros. Como já somos a maior rede de streetwear do Brasil, o intuito é consolidar esse título”, disse Igor Morais, CEO da marca.

Igor quer que a empresa dobre o número de lojas até 2025. Ele tem planos de levar a Kings até para fora do Brasil.

No evento, que acontece nesta quinta-feira, 10, em São Paulo, terá apresentação apresentação das coleções do primeiro semestre, teremos convidados especiais, influenciadores e etc.

“Visando a expansão e alcançar o número da marca de 200 lojas até 2025, alcançando assim todas as regiões do país, entre elas a abertura de lojas “conceito” no formato flagship, e até mesmo a abertura de lojas internacionais”, planeja Igor.

Uma das estratégias para o crescimento da marca é o trabalho de divulgação através de influenciadores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Do micro ao macro, visando atingir públicos diferentes e consolidando a marca nas redes sociais estando nos maiores perfis de influenciadores do Instagram, TikTok e Kawai”.

Nas unidades da Kings, é possível encontrar gorros, camisetas, bonés, tênis, sneakers e diversos outros itens das principais marcas do mundo e da própria Kings. A marca própria é tão forte que é vendida até em outras lojas.

“Visando atender todos os públicos, a Loja Kings possui marca própria, que é revendida em todas as lojas, com produtos de valores acessíveis e atuais que acompanham as tendências do mercado”, finaliza Morais.

Quem vê todo o sucesso da empresa, não imagina que a trajetória do fundador não foi fácil. Ele começou o seu negócio por acaso e sem investimento. Igor trabalhava em uma loja de discos na Galeria do Rock em que os donos iam entregar o ponto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Igor Morais, CEO da marca.

E em 2002, assumiu o negócio sem investir nada e vendeu discos e CDs por algum tempo. Resolveu então, ampliar seu pequeno negócio vendendo tênis em pequena quantidade, pois não tinha muito capital.

O empresário comprava tênis no outlet da Nike e sem nenhuma autorização revendia os tênis em sua loja, até que um dia, um funcionário da marca o alertou dos problemas que ele poderia ter em revender os produtos. Então propôs que a loja se tornasse uma revendedora oficial da marca.

E em 2006, sua loja tornou-se oficialmente uma representante vendendo a linha de sneakers da marca que são tênis não voltados à prática de esportes.

Após essa parceria, surgiram novas marcas e, em 2007, a loja tornou-se a Kings Sneakers, que atualmente revende tênis, roupas e acessórios de mais de 40 grifes inclusive de marca própria, que são os produtos mais vendidos da loja.