O Brasil já conta com testes que analisam as células do paciente cultivadas como Organoides Derivados do Paciente (PDOs) e testadas contra diferentes drogas quimioterápicas e drogas de terapia alvo, analisando como respondem às diversas terapias

O Instituto Nacional do Câncer – INCA, divulgou a última previsão para o Brasil sobre os próximos casos de câncer, o país deve registrar 704 mil novos casos da doença a cada ano entre 2023 e 2025. A estimativa é de um aumento de quase 13% com relação ao triênio anterior.

Testes personalizados são um avanço para os casos de câncer

Entre os 21 tipos de câncer com maior incidência no país estão: o de pele não melanoma (31,3% do total de casos), seguido pelos de mama feminina (10,5%), próstata (10,2%), cólon e reto (6,5%), pulmão (4,6%) e estômago (3,1%).

Com projeção de aumento de casos de câncer nos próximos três anos, testes personalizados podem auxiliar no tratamento



Em menores índices, mas também importantes para a criação e manutenção de políticas públicas de diagnóstico e tratamento precoce, estão listados o câncer da glândula tireoide, câncer da cavidade oral, linfoma não Hodgkin (LNH), leucemias, câncer do sistema nervoso central, de bexiga, de esôfago, de pele melanoma, do corpo de útero e ovário, de laringe, linfoma de Hodgkin, além do câncer de pâncreas e do câncer de fígado.

Com teste Onco-PDO, paciente pode analisar melhores tratamentos

Alguns fatores são preponderantes neste crescimento. Especialistas apontam que a população aumentou, envelheceu, e a idade é um dos elementos de risco. Além disso, o estilo de vida, pouco saudável com relação à alimentação e atividade física, também contribui para o aparecimento da doença.

Cerca de 60% dos casos diagnosticados estão relacionados ao estilo de vida. Uma sociedade cada vez mais sedentária, obesa, estressada, adepta de alimentos ultraprocessados e com grande consumo de bebidas alcoólicas, corre mais risco.



Por outro lado, vários fatores influenciam no sucesso do tratamento dos diversos tipos de cânceres, mas o acesso rápido à saúde está entre os mais importantes. Com os avanços da medicina, desde que realizado um diagnóstico precoce e específico para cada tumor, aumentam as chances de cura.

No Brasil, existem algumas empresas de base tecnológica capazes de desenvolver testes revolucionários. É o caso da Invitrocue Brasil, que investindo na tecnologia de organoides, chegou ao desenvolvimento do teste Onco-PDO. Com ele, as células do paciente são cultivadas como Organoides Derivados do Paciente (PDOs) e testadas contra diferentes drogas quimioterápicas e drogas de terapia alvo, analisando como respondem às diversas terapias.



Trata-se de um cultivo celular tridimensional, que melhor reflete in vitro as condições observadas in vivo do seu tumor de origem. O Teste Onco-PDO leva em conta que cada paciente é único, e isso ajuda o médico a traçar a melhor escolha para aquele paciente específico.

Alguns tumores mostram-se resistentes a certos medicamentos e saber previamente as respostas das células tumorais do paciente aos diferentes tratamentos em laboratório contribui para a tomada de decisão dos médicos oncologistas. O benefício é que, ao invés de fazer previsões de como um o câncer pode responder a uma terapia, o Teste Onco-PDO permite verificar especificamente o efeito dessa terapia no tumor do paciente e trabalhar diretamente com as células vivas que formam o câncer em cada caso.

Disponível no Brasil para câncer de mama, pulmão, colorretal, pancreático, gástrico, próstata e ovário, o Teste Onco-PDO permite que o médico escolha 8 de 60 drogas para testagem e o resultado demonstrará como as células responderam em laboratório. O relatório, gerado em até 21 dias, fornece informações de como os organoides derivados do paciente reagiram aos diferentes tratamentos testados. O Teste Onco-PDO está disponível para coletas em todo o Brasil. Para mais informações, consulte a Invitrocue Brasil.

O futuro da medicina depende de ações de precisão. Para que as novas ferramentas possam ser utilizadas, converse com o seu médico para uma avaliação precisa e análise das opções de tratamento.