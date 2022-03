Com programação exclusiva, Paulinha Lobão comemora Dia das Mulheres na Rádio Nova FM 93.1

Durante a programação, as personalidades do Maranhão deram entrevistas ao vivo para a jornalista

A apresentadora e jornalista, Paulinha Lobão, se reuniu mulheres empoderadas para um café da manhã especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, nesta terça-feira (8). O evento aconteceu no estúdio da Rádio Nova FM 93.1 em São Luís (MA), no qual Paulinha é diretora e presidente. Na programação especial, as convidadas participaram e deram entrevistas ao vivo.

Roseana Sarney (Ex-Governadora do Maranhão), Paulinha Lobão e Tatiana Lobão



“Foi muito bom estar ao lado de mulheres incríveis. O nosso café da manhã na Rádio Nova, foi mais que especial. Foi mágico! Reunimos mulheres que engrandecem o nosso Maranhão e o Brasil. As mulheres merecem ser homenageadas todos os dias., afinal, todo dia é dia de celebrar o empoderamento feminino”, declarou a apresentadora.

Manu, Sheila e Rafaela Durans

Bah Rodrigues (Locutora), Roseana Sarney (Ex-governadora) e Paulinha Lobão (Apresentadora)



Paulinha comanda o programa de maior sucesso do SBT no Maranhão. O ‘Algo Mais’ foi a atração que a consagrou como referência da mulher brasileira.

Maria (Dir. Boi de Maracanã), Regina (Dir. Boi de Upaon Açu), Fernanda (Dir. Boi Novilho Branco), Paulinha Lobão e Cileninha (Dir. Boi de Sonhos)

Ana Brandão (Advogada), Karla Sarney (Vereadora), Nelma Sarney (Desembargadora), Paulinha Lobão (Apresentadora), Karol Sampaio (Locutora), Agnes Bacelar, Silvana Lobato (Locutora) e Tatiana Lobão (Empresário e Digital Influencer).



Com um jeito doce, simples e cativante, a apresentadora tem em seu currículo uma longa história, que diga-se de passagem: de sucesso! Além de comandar o Algo Mais na TV, Paulinha Lobão também é diretora, presidente da Nova FM, a emissora que veio para mudar a forma de fazer rádio no Maranhão.