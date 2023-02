Com produtores indicados ao Grammy, Julies anuncia nova fase sonora em “Lance ou Romance”

Composta pelo próprio cantor em parceria com Tercio de Polli, faixa que tem a assinatura de Los Brasileros chega a todos aplicativos de música nesta sexta-feira

Após comemorar 3 milhões de plays somente no Spotify de seu álbum de estreia, “Começo, meio e Fim”, Julies anuncia uma nova e surpreendente fase em sua carreira. O cantor firmou uma parceria com a HeadMídia e Los Brasileros- conhecido por trabalhos com Luisa Sonza, Vitão, Ludmilla, Day Limns e importantes indicações a grammys- que a partir de agora são os novos produtores de seus projetos e prometem apimentar o reggae pop do artista revelação. “Lance ou Romance”, primeira faixa da nova era, chega a todos os aplicativos de música nesta sexta-feira.

A canção escolhida para apresentar a nova sonoridade fala do poder do tempo na construção de um amor. “Essa é mais uma canção assinada por mim em parceria com o Tercio de Polli, empresário do Maneva – que também é compositor de canções da banda -, e o clipe é assinado por Rodrigo Pisy. Este é o primeiro single do projeto “Uma Parada Diferente”, que será lançado em partes ao longo de 2023”, explica o artista.

Para o cantor, poder anunciar a parceria com os maiores nomes da produção musical do país apenas três anos após o início de sua carreira independente, mostra que o trabalho tem um grande potencial. “Há 3 anos eu mirava na lua e acabei acertando as estrelas. Já tive a oportunidade de compor canções com e para pessoas indicadas ao Grammy Latino, como Deko e Tales, vocalista do Maneva, agora tenho a oportunidade de produzir minhas músicas com pessoas que estavam concorrendo no último Grammy. O mundo é muito louco. Quando você sonha alto, você alça voos altos. Tô muito realizado”, comemora Julies.

Com mais de 3 milhões de streams nos apps de música, Julies é uma das principais revelações do reggae brasileiro. Na bagagem, o cantor conta com o álbum debutante “Começo, meio e Fim”, sucesso de crítica, público e repleto de participações especiais. Com a presença de nomes como Maneva na faixa “Nosso Sentimento”, Anna Lu & Zapi em “Fumaça”, single que já acumula mais de 1 milhão de streams, Deko em “Bela”, Good Vibe na canção “Quando Você Vem” e Viegas em “Ela Arrebenta”, o disco de estreia conta com 10 canções: 9 faixas e uma versão acústica.