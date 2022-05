Com pose de diva do POP, Vic Brow lança a romântica “Garrafas”

Sabe aquela vibe anos 80 de um barzinho escuro com palco no canto, microfone de pedestal vintage e uma música POP que traz muito do blues e MPB? É essa vibe que sentimos ao ouvir e assistir o novo projeto de Vic Brow: “Garrafas”. A canção romântica traz a artista como uma verdadeira diva do POP e chega a todos aplicativos de música na sexta-feira, 27 de maio, e no Youtube da cantora.

Composta por Vic Brow e Los Brasileiros, que também assinam a produção musical, “Garrafas” é uma canção romântica e profunda que fala sobre o desejo de encontrar o amado, nem que seja para um único brinde. Por fim, a artista ainda dá um conselho para levar para vida: ninguém é tão ocupado assim.

“Essa música foi a primeira que eu compus com Los Brasileros. Não sei exatamente a referência que tínhamos em mente mas lembro de termos conversado sobre fazer uma balada que soasse chique. Ela fala de desesperança com um toque de esperança, já que ela é a última que morre. Retrata alguém que já fez muita questão de um encontro mas que cansou de ser a pessoa que faz esse movimento constantemente. Deixa no ar que, a partir de agora, se for pra acontecer, vai ser a partir da iniciativa do outro e uma vez só”, explica a artista.

Com estética que remete aos anos 80, o vídeo apresenta a artista como uma verdadeira diva, desde a maquiagem até o look com luvas longas e postura diante do microfone.

Já o clipe, com participação do cantor Nizz, dos atores Gabriel Borsatto, Maria Galant e Murilo Rocha e do produtor musical Dan Valbusa, é uma verdadeira obra de arte. Com estética que remete aos anos 80, o vídeo apresenta a artista como uma verdadeira diva, desde a maquiagem até o look com luvas longas e postura diante do microfone.

“O clipe tem uma atmosfera mais densa do que os outros que contavam com bastante cor e ironia. Gira em torno da última frase da música: ninguém é tão ocupado assim. Eu me apresento cabisbaixa em um cabaret, porque é a última música do show e, mais uma vez, a pessoa esperada não vem me assistir. Só depois do show se findar por completo ela vem correndo às pressas e perde de me ver”, completa.

Com apenas 10 anos de idade, Vic Brow ganhou os prêmios de “Melhor Letra”, “Melhor Torcida” e “Melhor Música” do Festival de Música do COEP, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Antes disso, foi premiada na Feira do Livro de Porto Alegre duas vezes consecutivas pelo Habitasul, por conta de duas narrativas publicadas. Cantora e compositora, a artista é ainda dubladora, e empresta sua voz à diversos personagens, dentre eles a Poppy da série da Netflix “Trolls”, que tem direção musical de Justin Timberlake. Sua voz também está presente em faixas de DJs de renome como DUX (“Tomorrow”) e JØRD (“Miracle”). Em 2021, Vic deu início a sua carreira solo lançando seu primeiro single “EU TÔ BEM (mal)”, seguido por “Máscara”, “Péssima Atriz” e, a mais recente, “Terapia de Casual”.