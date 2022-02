Com paisagens belíssimas e café da manhã colonial, Castelo dos Vinhais ganha projeto turístico

O projeto dá a oportunidade para aqueles que sonham em conhecer o castelo possam fazer uma visita no local

Já imaginou visitar um castelo e se sentir uma princesa/príncipe com um café da manhã delicioso em frente a uma vista de tirar o fôlego? Não é apenas na Europa que você pode encontrar esse tipo de passeio não, o Castelo dos Vinhais proporciona essa experiência incrível em Vinhedo, em São Paulo.

A proposta é oferecer um passeio em família e amigos para curtir o dia e conhecer os vários cenários existentes no castelo



O Castelo dos Vinhais é conhecido por receber os maiores e mais lindos casamentos da região, mas com a pandemia de Covid-19, os eventos precisaram ser cancelados. A equipe do local começou a perceber o interesse das pessoas em conhecer o castelo, apreciar os jardins e caminhar nos bosques. Essa curiosidade fez com que o Castelo começasse um projeto turístico, que dá a oportunidade das pessoas conhecerem o local.



O café colonial irá oferecer várias opções de pães, bolos caseiros, pão de queijo, broas, biscoitos, croissants, mini quiches, palitinhos de pão de queijo com melaço de açúcar (especiaria da casa!), frios e muito mais



Em 2020, foram feitos alguns testes com pessoas que sonhavam em conhecer o castelo e, em 2022, o projeto foi oficialmente lançado para o público. Quem quiser ter um dia calmo para contemplar os jardins e ter um café da manhã colonial com mais de 50 opções de comidas deliciosas, não vai se arrepender do passeio.



“Nossa proposta é oferecer um café colonial em um lugar especial que reúne beleza e charme e um clima de harmonia às pessoas, para balancear estes tempos tensos”, reforça Marilene Paniczek, especialista em eventos e administradora do Castelo dos Vinhais. O projeto ocorre aos sábados e o lançamento será no dia 5.

Serviço:

Dias: 05/02, 12/02, 19/02 e 26/02, sempre aos sábados

Local: Castelo Vale do Luar

Horário: das 8h às 12h30

Endereço: Castelo dos Vinhais, R. Arnaldo Roque Briski, 301 – Altos do Morumbi / Vinhedo – SP

Informações sobre os ingressos: R$ 100,00 inteira e R$50,00 meia entrada. Crianças de 0 a 5 anos não pagam, de 6 a 10 anos paga meia entrada (obrigatória apresentação de documento com foto)

Reservas pelo link: https://castelodosvinhais.com.br/cafe-colonial-castelo-dos-vinhais/