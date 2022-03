Com pacotes nacionais e internacionais, Costa Cruzeiros retoma operações no Brasil após pandemia

A retomada está prevista para acontecer a partir do dia 14 de março

Com a pandemia de Covid-19, a área de turismo e entretenimento precisou parar completamente para dar lugar ao isolamento social. Com o avanço da vacinação, as coisas estão voltando ao normal. Inclusive, a Costa Cruzeiros acaba de anunciar a retomada das operações no Brasil, que acontecerá a partir de segunda-feira, dia 14 de março, com pacotes nacionais e internacionais.

Com embarques em Santos, Rio de Janeiro e Itajaí, os roteiros do Costa Diadema terão um novo itinerário. O navio visitará Itajaí, Rio de Janeiro, Búzios e Ilhabela em substituição às escalas de Salvador e Ilhéus



A retomada da temporada de cruzeiros marítimos 2021/2022 foi retomada oficialmente após anúncio da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (CLIA Brasil). Isso só será possível com rigorosos protocolos de saúde estabelecidos pelas autoridades nacionais, garantindo assim a saúde e segurança de todos a bordo.



“Lidamos com um cenário muito incerto nos últimos meses e por isso optamos por retomar nossas atividades apenas com o navio Costa Diadema, o maior navio da companhia a vir para a América do Sul em quase 74 anos de história. Dessa forma, conseguimos ser mais eficientes operacionalmente e, ao mesmo tempo, garantimos uma experiência de viagem atraente, tranquila e segura aos nossos hóspedes”, afirma Dario Rustico, presidente executivo da Costa Cruzeiros para América do Sul e Central.



As mudanças realizadas no itinerário do Costa Diadema oferecem aos hóspedes mais oportunidades para conhecer em uma única viagem diferentes destinos no Sul e Sudeste brasileiro



Com isso, a Costa Cruzeiros retomará o funcionamento com o roteiro temático Dançando a Bordo no navio Costa Diadema, que fará viagens nacionais de 3, 4 e 7 noites até o doa 18 de abril. Depois dessa data, começarão os cruzeiros de travessia Brasil-Itália. No total, serão mais de 35 dias de operação no litoral brasileiro em 2022.

Confira os cruzeiros confirmados a bordo do navio Costa Diadema:



Os clientes programados para embarcar no Costa Fascinosa em saídas a partir de 7 de março serão reacomodados automaticamente sem nenhum custo adicional nos cruzeiros do Costa Diadema

17º Dançando a Bordo

Saída e Embarque: 14/03/2022 — Santos

Saída e Embarque: 15/03/2022 — Itajaí

Saída e Embarque: 17/03/2022 — Rio de Janeiro

Número de noites: 7 noites

Cidades visitadas: Santos, Itajaí, Rio de Janeiro, Búzios (pernoite) e Santos

7 noites

Saída e Embarque: 21/03/2022 — Santos

Saída e Embarque: 22/03/2022 — Itajaí

Saída e Embarque: 24/03/2022 — Rio de Janeiro

Número de noites: 7 noites

Cidades visitadas: Santos, Itajaí, Rio de Janeiro, Búzios (pernoite) e Santos

7 noites

Saída e Embarque: 28/03/2022 — Santos

Saída e Embarque: 29/03/2022 — Itajaí

Saída e Embarque: 31/03/2022 — Rio de Janeiro

Número de noites: 7 noites

Cidades visitadas: Santos, Itajaí, Rio de Janeiro, Búzios (pernoite) e Santos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Minicruzeiro

Saída e Embarque: 04/04/2022 – Santos

Saída e Embarque: 05/04/2022 – Itajaí

Número de noites: 3 noites

Cidades visitadas: Santos, Itajaí e Santos

Minicruzeiro

Saída e Embarque: 07/04/2022 – Santos

Número de noites: 4 noites

Cidades visitadas: Santos, Itajaí, Ilhabela e Santos

7 noites

Saída e Embarque: 11/04/2022 – Santos

Número de noites: 7 noites

Cidades visitadas: Santos, Itajaí, Búzios (pernoite), Rio de Janeiro e Santos

Travessia Brasil-Europa

Saída e Embarque: 18/04/2022 – Santos

Número de noites: 17 noites

Cidades visitadas: Santos, Salvador, Maceió, St Cruz de Tenerife, Cádiz e Barcelona.