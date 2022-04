Com orelhas de onça, Juliana Paes visita Disney com família: ‘Pantaneira’

A artista usou orelhinhas do Mickey Mouse com estampa de onça para homenagem à novela Pantanal

À convite do ‘Prefeito de Orlando’, Rodrigo Branco, Juliana Paes foi para Disney. Branco recebeu o apelido, pois recebe as maiores celebridades que visitam a cidade e os parques da Disney.

A atriz Juliana Paes, que está no remake de “Pantanal” da Globo, foi curtir as férias na Disney, nos Estados Unidos, com o marido, Carlos Eduardo, e os dois filhos, Pedro e Antônio.

A artista e o marido

Nao foi atoa que Juliana escolheu o Animal Kingdom para visitar hoje – o parque é todo tematico com animais e florestas. Nesta quinta-feira (14) vai ao ar o ultimo episodio de Juliana em Pantanal.

Em seu perfil do Instagram, a artista usou orelhinhas do Mickey Mouse com estampa de onça para homenagem à novela.

Na rede social, ela escreveu: “Caraca, eu tô muito pantaneira!!! (Até aqui.. reparem em minhas orelhinhas…🐆🐆🐆)”.