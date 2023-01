Com o objetivo de reforçar conexões, Rodenstock Brasil realiza a sua convenção anual de vendas no Rio de Janeiro

O encontro durou três dias, reuniu os principais representantes de todo Brasil da marca que é uma das líderes mundiais em inovação da saúde ocular

A Rodenstock Brasil realizou a sua convenção anual em solo carioca entre os dias 17,18 e 19 de janeiro no Radisson Hotel, na Barra da Tijuca. Foram três dias de treinamento, alinhamento e reconfiguração de mindset, funcionando como uma imersão nos valores e princípios da empresa através do relacionamento entre os colaboradores. Ao todo participaram mais de 50 representantes e gerentes da companhia, que vieram de diversos estados do país.

De acordo com o presidente da Rodenstock Brasil, Hugo Mota, a convenção é uma prática adotada pela empresa como forma de alinhar a comunicação entre a companhia e os colaboradores, traçar juntos os objetivos e estratégias para as metas do ano e também aprimorar skills. Hugo ainda complementa afirmando ser uma oportunidade ímpar para a troca de experiências entre os funcionários e desenvolvimento da relação profissional, estreitando conexões.

A Rodenstock já é única no mercado óptico devido a sua tecnologia inédita de medir os parâmetros biométricos do olho individualmente com uso de inteligência artificial e usar milhares de dados para produzir lentes de óculos biométricas, suprindo assim a necessidade de cada usuário. Porém, faz parte da conduta da empresa a execução desse encontro anual para se certificar do controle de qualidade dos processos internos e de atendimento, além da execução de outras ações para garantir o alto desempenho.

O gerente nacional de vendas, William Kerne, que ficou à frente do treinamento, explica a importância da convenção, “primeiramente, gostamos de fazer nosso encontro logo nas primeiras semanas de janeiro para ter o time todo orientado do que precisa entregar ao longo do ano. O foco da convenção é qualificar os profissionais para um novo momento, reoxigenar nosso grupo energicamente. A expectativa desse encontro é a qualificação dos colaboradores para ser mais efetivo e muito mais preciso”, esclarece William.

Ao longo do ano, outros processos são instaurados para manter o controle de qualidade, como aquisição de maquinários e de tecnologias na linha de produção, desenvolvimento de equipamentos pela própria empresa, além de um teste para certificação dos processos realizado periodicamente pela matriz da companhia, na Alemanha.

Com o propósito de continuar sendo uma das líderes mundiais em inovação da saúde ocular, e uma das principais fabricantes de lentes, a Rodenstock firma o compromisso de fornecer lentes biométricas inteligentes para pessoas de todo o Brasil, além de ampliar sua presença e atuação nos canais de relacionamento com seu público.