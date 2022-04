Com mais de 25 anos de experiência, Silvio Jorge Silva é o novo Diretor Comercial da Sanofi

O novo diretor estará à frente da área de customer da unidade da farmacêutica

Sempre inovando na área da saúde, a Sanofi conta com os melhores profissionais do mercado e na área de Consumer Healthcare não é diferente. A empresa acaba de anunciar o novo contratado como Diretor Comercial, Silvio Jorge Silva, que já possui mais de 25 anos de experiência no mercado e deve agregar muito a marca.

A unidade de negócios Consumer Healthcare na Sanofi, detentora de marcas como NOVANOITE, Novalgina, Dorflex, Allegra e Dermacyd, entre outras, anunciou em abril a novidade envolvendo Silvio, que tem passagens por grandes empresas, como Pfizer e Johnson & Johnson Healthcare. Agora, o administrador terá um papel de grande responsabilidade na empresa, sendo responsável pelo Consumer Healthcare, que auxilia os consumidores a terem um autocuidado.

“A contratação de um profissional com a experiência do Silvio, com forte execução em consumo, reforça o direcionamento para qual desejamos seguir em Consumer Healthcare na Sanofi neste ano”, afirma Rodolfo Hrosz, General Manager da Consumer Healthcare na Sanofi.

O novo Diretor Comercial da Sanofi é formado em Administração e Marketing, com MBA pela Fundação Getúlio Vargas em gestão empresarial. Silvio Jorge sempre foi movido pelo resultado alcançado por meio das pessoas que trabalham com ele, e continuará sendo assim nesse novo projeto. Ele acredita que um ambiente com mais diversidade e equidade é benéfico para todos, potencializando assim os resultados positivos.