Com mais de 200 mil seguidores, a influencer Priscila Miguel ensina makes e penteados perfeitos para o ‘segundo’ Carnaval do ano

‘O importante é criar com liberdade!’, afirma a especialista em beleza

Carnaval é a melhor época para quem quer brincar com o visual! Devido a pandemia da covid-19, o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro e São Paulo foi adiado para abril por conta dos casos da variante ômicron que estava em alta nos meses de janeiro e fevereiro. Mas agora teremos 4 dias extras de folia, com os desfiles acontecendo entre 20 e 29 de abril. Pensando nisso, a especialista em beleza e influencer Priscila Miguel, indica penteados criativos e maquiagens tanto bafônicas quanto discretas – mas sempre coloridas – para quem vai curtir essa festa tão aguardada.

Crédito: Lucas Garcia

Priscila é criadora do projeto Parada de Beleza, no qual percorre o mundo desbravando este universo. Em suas redes sociais, que já acumulam milhares de seguidores, dá dicas de makes, produtos de beleza e comenta sobre tendências. Confira algumas dicas da especialista:

Maquiagem Delineado com glitter e cílios colorido

“Passe o corretivo em toda a pálpebra. Depois passe pó para selar. Com um pincel para delineado e sombra na cor da sua preferência faça o delineado grosso. Depois passe cola para glitter por cima do delineado para colar o glitter na mesma cor da sombra. Aplique devagar o glitter. Depois com um lápis azul intenso faça a marcação abaixo da linha d’água. Com um pincel fofinho dê uma esfumada para deixar menos marcado. Aplique máscara de cílios branca nos cílios, espere um minuto e aplique sombra verde nos cílios superiores. Nos cílios inferiores aplique sombra laranja neon. Faça a pele como de costume. Com as pontas dos apliques cole na parte alta das maçãs subindo em direção a sobrancelha e, rapidamente, com um pincel fofo aplique glitter na mesma cor do delineado. Para finalizar passe um brilho nos lábios e aplique por cima glitter colorido.”

Maquiagem ‘Red Makeup’

“Passe corretivo e sele com pó toda a pálpebra e pálpebra móvel. Com uma sombra vermelha alaranjada, faça a base suavemente na pálpebra. Com uma sombra vermelha deixe bem marcado a pálpebra móvel, em seguida, com um batom vermelho faça um delineado. Misture a sombra laranja com vermelho e passe abaixo da linha d’água fazendo a marcação. Passe umas três camadas de máscara de cílios azul nos cílios. Escolha cinco ou seis pedrinhas de sua preferência e cole no final da linha dos olhos para dar um efeito mais marcante. Faça a pele com muito glow, passe muuuito florete no colo e finalize com um batom vermelho nos lábios. Se quiser, pode colocar glitter”, diz Priscila Miguel.

E para o visual ficar ainda mais original, além da make, vale testar penteados diferenciados, como tranças mais elaboradas, muito brilho e spray colorido não só na maquiagem e no corpo, mas também nos fios! Olha só:

