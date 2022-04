Com mais de 15 anos no mercado audiovisual, Mariana Oliva comandará a expansão da Maria Farinha Filmes

A produtora-executiva está assumindo a posição de nova sócia da produtora

Uma nova fase está chegando a Maria Farinha Filmes, famosa produtora brasileira que está desenvolvendo quatro projetos internacionais. Uma das mudanças anunciadas pela empresa foi o cargo de Mariana Oliva, que chegou como produtora-executiva e hoje assume a cadeira de CEO da marca.



Na Maria Farinha Filmes, Mariana atuou como produtora-executiva de grandes projetos, como a 2ª temporada de ‘Aruanas’, ‘ELZA’, ‘Por Uma Educação Antirracista’ e o longa ‘O Começo da Vida 2: Lá Fora’. Os projetos em questão foram disponibilizados pela Globoplay, Globo Filmes, GNT e Netflix, respectivamente. Ao todo, a profissional já tem mais de 15 anos de experiência no mercado audiovisual.

Mariana esteve por trás de grandes sucessos da Netflix e da Globoplay, como ‘O Começo da Vida 2: Lá Fora’ e a 2ª temporada de ‘Aruanas’



“A Maria Farinha fortalece em mim essa pulsão por contar histórias que contribuam para transformar a sociedade. Aqui eu pude expandir meus horizontes e olhar para o entretenimento de impacto social em suas múltiplas formas, dentro de uma produtora que tem na sua origem o compromisso com a construção de novos imaginários e de sempre engajar e levar essas narrativas para um grande público”, disse Mariana.

Há mais de 14 anos contando histórias, a Maria Farinha Filmes já produziu mais de 60 filmes, séries e outros formatos que impactaram milhões de pessoas



A nova CEO chegou para liderar a expansão da produtora. Ela afirmou que a empresa seguirá com o compromisso constante de acelerar a total integração dos processos de produção da Maria Farinha Filmes nos formatos sustentáveis, como já foi feito na produção do seriado ‘Aruanas’. “Cuidando do meio ambiente e das pessoas. Eu me transformei e gosto da pessoa que venho me tornando nessa jornada”, comentou Oliva.

Com roteiro e direção de Mariana, a série ‘Trabalhar pra Quem?’, que retrata jovens de Heliópolis que trabalham por justiça social, foi contemplada com o prêmio Prix Jeunesse Ibero-americano



Além dos trabalhos na Maria Farinha Filmes, Mariana já trabalhou na produção de Democracia em Vertigem (Netflix), documentário indicado ao Oscar em 2019; na produção e direção de Piripkura, vencedor do prêmio de Melhor Documentário no Festival do Rio, e do prêmio de Melhor Documentário Direitos Humanos do IDFA. Inclusive, a nova CEO é membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, organizadora do Oscar.