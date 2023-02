Com mais de 100 entrevistados, Diuli Janaína Ferreira faz sucesso ao comandar o IBTV, programa exibido pela TV CARAS

O principal foco do IBTV é destacar o empreendedorismo, por isso o programa coloca o tema de forma clara e acessível para o público.

Há um pouco mais de um ano no ar, o Programa IBTV que é exibido todas as segundas-feiras pela TV CARAS e já ultrapassou a marca de 100 entrevistas com personalidades diversas, que vão desde profissionais da área de saúde, beleza, artistas, e empresários de sucesso.

Sob o comando de Diuli Janaína Ferreira, o programa IBTV faz sucesso na TV CARAS.

A jornalista e apresentadora, Diuli Janaína Ferreira, é quem comanda a atração. Ela é CEO do IBI (Internacional Business Institute), instituição que promove a integração entre clientes e suas marcas, com o objetivo de sempre destacar o que existe de melhor em cada um.

A produção do IBTV também conta com uma equipe de peso que executa com maestria cada um dos programas que vai ao ar. A história de sucesso do programa IBTV está diretamente atrelada à sua idealizadora, a Diuli.

A apresentadora também responsável pela organização do Top Of Business e da famosa cerimônia anual “Personalidade Feminina” e o “Top Empreendedor 2023”.

A jornalista iniciou a sua carreira como apresentadora em meados de 2001 no comando do programa Marketing e Negócios exibido na Net TV no Rio Grande do Sul. A CEO da revista IB magazine, revista voltada ao empreendedorismo, transformou as histórias de superação e sucesso que conheceu durante este período em seu combustível diário para lidar com compromissos ainda mais desafiadores. Como é o caso dos grandes eventos de empreendedorismo e capacitação que Diuli promove duas vezes no ano em lugares de extremo luxo e glamour, conectando empresas e pessoas influentes dos mais variados segmentos do mercado nacional e internacional. “É uma noite de reconhecimento e gratidão, cada uma das premiações organizadas por nós da IBIORG, é fruto de muito trabalho, esforço, ética e profissionalismo. Uma noite para prestigiar e dar o devido reconhecimento para cada parceiro que se destacou na sua área de atuação durante o ano inteiro.”

