Com mais 80 milhões streamings e hits, grupo Os Quebradeiras prepara turnê pelo Brasil

Os jovens da periferia de Niterói no Rio de Janeiro e donos do hit da copa de 2022 “Pagodão do Birimbola” pretendem levar sua música por vários estados do país

Os jovens de Niterói, da periferia do bairro do Fonseca (RJ), estão a cada dia vendo seu trabalho se expandir em diversos Estados do Brasil. Quem acompanha as redes sociais, com certeza, já ouviu os seus maiores sucessos, como “Na Rebolada” e “Pagodão do Birimbola”, que foi o hit da copa de 2022. Com a repercussão em programa de tv e jornais, o grupo já se prepara para uma turnê pelo país.

“Queremos comemorar com nosso público”, declara o grupo

Na agenda dos artistas, já constam 10 shows para o mês de fevereiro e o carnaval será de muita música para o quarteto. Para começar, RK, Zelé, Gustavinho e Lc chegam em Mato Grosso e prometem levar muito funk para o Estado. “Queremos levar nossa música e nosso ritmo carioca para todo mundo. Nosso sonho é expandir, cada vez mais, a nossa cultura do funk”, diz Gustavinho.

Os meninos, que começaram dançando em bailes cariocas, não veem a hora de conhecer outros lugares e levar muita dancinha. “Estamos preparando muitas novidades e a sensação é de frio na barriga, mas de alegria”, conta Zelé. “Já alcançamos muita gente nos últimos meses. Tenho certeza que seremos muito bem recebidos, e além de levar nossas músicas e danças, vamos deixar nossa marca e nosso carinho a todos”, completa RK.

Zelé aposta que esse é um dos melhores momentos em sua vida e poder dar mais um passo com a turnê é muito importante. “Nosso momento chegou e queremos comemorar junto com público, que chama a gente nas redes sociais e sempre pergunta quando estaremos na cidade deles. Aos poucos vamos conquistando cada cantinho do nosso país, que acolhe muito o funk carioca. Isso é muito lindo”.

Os Quebradeiras acumulam mais de 80 milhões de plays em todas as plataformas de música, como Resso e Spotify, com os hits “Na Rebolada”, parceria com DJ Zullu e o produtor musical Machadez, e “Pagodão do Birimbola”, também com o Machadez, ambas pelo selo da agência e gravadora Mousik.

Confira a agenda de fevereiro:

03 – Nova Mutum – MT

04 – Sorriso – MT

11 – Anápolis – GO

11 – Goiânia – GO

12 – Anapólis – GO

17 – Campo Grande – MS

18 – Corumbá – MS

19 – Ponta Porã – MS

20 – Corumba – MS

24 – MAM – Rio de Janeiro