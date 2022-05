Com inspiração italiana, arquiteto Christie Cornelio ganha 5ª edição do Chef Decor

Vencedor do Chef Decor 2022 também será premiado com curso de gastronomia da escola Le Cordon Bleu

O Chef Decor 2022 chegou ao fim, após um desafio presencial entre quatro

arquitetos de Campinas, com quatro grandes jantares, envolvendo centenas de

profissionais e marcas do setor de móveis, arquitetura, decoração e construção civil.

A grande final foi na última quarta-feira (11/05), na Fazenda das Cabras, em

Joaquim Egídio, quando o nome Christie Cornelio, foi anunciado como o grande

vencedor desta quinta edição.

Christie Cornelio, vencedor do Chef Decor 2022



Os chefs dessa edição foram os arquitetos Christie Cornelio, Celso Primi, Adriana

Consulin e Thalita Aguilar. Uma edição muito esperada, já que celebrou os

reencontros, com a retomada dos encontros presenciais, reunindo tanto o setor da

gastronomia quanto o da arquitetura de Campinas.

Grande Final do Chef Decor na Fazenda das Cabras Lúcia Freitas, jurada da Mesa Posta, chef Celso Primi, vencedor da Mesa Posta e Lenine Faria



Os participantes se desafiaram em jantares com menu completo para 24 convidados

e foram avaliados por um júri técnico, formado pelo arquiteto Fernando Consoni,

participante do MasterChef Brasil 2019 e do Chef Decor 2017, o chef Emerson

Donadon, da Amaô Gastronomia, e Rosa Jannini, gourmet e organizadora de

confrarias gastronômicas. A avaliação levou em conta os critérios técnicos, de sabor

e harmonização entre os pratos.

Thalita Aguilar, Celso Primi, Christie Cornelio e Adriana Consulin



“O Chef Decor é fruto da observação do talento de tantos amigos arquitetos e

designers para a gastronomia. Afinal, arquitetura, decoração e gastronomia resultam

de criatividade. Mais do que isso, também é um momento para o segmento

conhecer e reconhecer as qualidades do outro”, resumiu o organizador do evento,

Lenine Faria



Vencedor do Chef Decor 2022

Pelo primeiro lugar, o arquiteto foi premiado, além do troféu, com um short course

da Le Cordon Bleu, parceira do evento e a mais famosa escola de gastronomia

mundial, fundada na França, com filiais em todo o mundo e unidades no Brasil, em

São Paulo e no Rio de Janeiro.

Chef Christie Cornelio cozinhando



“Estou muito feliz por ter sido o primeiro lugar com a minha história familiar. Foi uma

delícia participar do Chef Decor, porque reavivamos a nossa vida normal após a

pandemia. Foram sabores muito especiais, tudo feito com muito carinho e a gente

conseguiu o que a gente queria: ganhar. Obrigado a todos que me apoiaram e me

ajudaram”, comemorou Cornélio.

Chef Christie Cornelio com Daniel Turchetti, gerente regional da Plaenge, anfitriã do jantar campeão

O arquiteto Christie Cornelio escolheu recriar uma noite italiana, como as que já

vivenciou com sua família, na região de Campania, no sul da Itália. O menu

assinado por ele buscou inspiração nessas raízes familiares, com as seguintes

escolhas: Bruschette con Salsiccia e Verdure de entrada; Reginette Alla Puttanesca

Dal Cornelio, como prato principal; e para sobremesa, um clássico Tiramissù.