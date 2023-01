Com inscrições abertas, pós-graduação em neurociência da Santa Casa de SP recebe o renomado prof. Flávio Maneira em seu corpo de ensino

O curso visa, através do conhecimento e da aplicação que a neurociência oferece, promover melhorias dentro de empresas e entre pessoas

A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP), está com as inscrições abertas para a pós-graduação em “Neurociência e o Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações”, voltada a graduados que atuem como profissionais de Recursos Humanos, consultores, coachs, líderes e gestores em geral, além de profissionais de outros campos de atuação que tenham interesse nessa temática.

Prof. Flávio Maneira

À frente do curso, está o professor Flávio Maneira, lecionando disciplinas ligadas à “Neurociência e performance”, “Gestão Estratégica de Pessoas”, “Comunicação” e “Gestão de Negócios”. O discente também acumula ampla experiência através de passagens em empresas relevantes, como a Novartis, a Schering-Plough/MSD e a Biolab, além da Medtronic, líder mundial no setor de “Medical Devices” sendo responsável pela “Sales Performance Academy” na LatAm, tendo também atuado como speaker no TEDx e idealizado o Braintalks.

As vagas são limitadas e os interessados em se inscrever devem acessar o site da instituição

“Fazer organizações serem melhores organizações, através do conhecimento e da aplicação que a neurociência oferece, esses são um dos principais objetivos da pós-graduação em neurociência da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, que se chama ‘Neurociência e o Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações’. Até bem pouco tempo atrás, eram desconhecidos os mecanismos neurais que envolvem a compreensão e o entendimento dos nossos comportamentos, aprendizado, memória, emoções, sensações e dos pensamentos, em especial o ambiente corporativo”, elucida Maneira.

E complementa: “O avanço da tecnologia tornou possível investigar mais a fundo cérebros vivos, com estudos mais conclusivos. Uma grande oportunidade para, juntos, a gente avançar o conhecimento e a aplicação da neurociência nas organizações por todo o Brasil. Queremos transformar o futuro, e isso começa com a decisão certa no seu presente”.

Relevância do curso

Segundo o site da instituição, “o crescimento da neurociência nos últimos anos determinou a ampliação dos objetos de aplicação deste conhecimento em diversas áreas, uma vez que o estudo sobre os mecanismos de processamento neural da informação trouxe novos subsídios para o entendimento do ser humano e seu comportamento”.

Tendo em vista esse avanço dentro do tema, o curso de pós-graduação da FCMSCSP tem como principais objetivos: Promover a aquisição de conhecimentos neurocientíficos aplicados à gestão para fornecer ao mercado mão de obra capacitada a aplicar esses conhecimentos no desenvolvimento sustentável de pessoas e organizações; Promover o reconhecimento da importância da neurociência no desenvolvimento da sociedade contemporânea; Utilizar conhecimentos neurocientíficos para aprofundar o entendimento sobre as funções mentais que são estruturais no comportamento e desempenho humanos;

Fornecer bases teóricas e práticas sobre o conhecimento da anatomia e funcionamento do sistema nervoso; Compreender as funções nervosas nos processos de aprendizagem, comunicação, liderança, gestão, autogestão e autoconhecimento; Instrumentalizar a prática de gestão de pessoas com subsídios neurocientíficos, e Fornecer estratégias baseadas em neurociência para o desenvolvimento sustentado de pessoas e organizações.

Inscrições

Os interessados em cursar a pós-graduação em “Neurociência e o Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações”, promovida pela FCMSCSP, devem acessar o site institucional clicando aqui.

As vagas são limitadas, a carga horária total é de 440 horas, com duração de 21 meses, com aulas uma vez ao mês, às sextas-feiras, sábados e domingos, das 9h às 18h.