Com ingressos esgotados “Revolut MUSIC” consolida-se como marco no show business brasileiro

Com ingressos esgotados e casa cheia do início ao fim, a primeira edição da imersão “Revolut MUSIC” foi um verdadeiro sucesso. Realizado na última quarta-feira (07), na Plataforma Global, em Alphaville/SP, o evento reuniu grandes nomes da indústria musical em um dia intenso, com mais de 10 horas de trocas, aprendizados e conexões que prometem redesenhar o futuro do mercado no Brasil.

Idealizado por Anderson Ricardo, ex-empresário do Luan Santana e um dos maiores nomes do cenário artístico nacional, o evento trouxe reflexões profundas sobre as revoluções do show business, tendências da música e estratégias para o novo momento da indústria. A programação atraiu profissionais de diversas áreas, de produtores a artistas, consolidando-se como uma experiência única de conhecimento e networking.

A imersão teve início com uma palestra de impacto conduzida por Anderson Ricardo, considerado o primeiro mentor do show business brasileiro. Sua fala, centrada em “transformação e multiplicação”, teve como objetivo trabalhar a mentalidade dos artistas presentes e prepará-los para alcançar o sucesso de forma estruturada e sustentável.

Na sequência, uma palestra sobre YouTube para carreira musical comandada por Diogo Maia e participação especial de Chico Silva – ambos especialistas em lançamentos musicais de sucesso, como os da Agroplay, Ana Castela, Bruno e Barretto e muito mais. Eles discutiram bastidores, estratégias, mídias sociais, investimentos e os desafios do desenvolvimento de carreiras artísticas de alto impacto.

Outro momento marcante foi o painel com os contratantes Kadu Silva (Kadu Eventos) e Gustavo Pinguim, da LG Produções, responsáveis por grandes eventos e labels em todo o Brasil, como o Tardezinha e o Buteco do Gusttavo Lima. Eles compartilharam experiências valiosas sobre o que buscam em artistas e como o profissionalismo e o posicionamento fazem diferença na hora de fechar negócios.

Encerrando o ciclo de discussões, o painel “O Futuro da Música” reuniu dois dos maiores empresários do Brasil, Toninho Duettos e Rodrigo Oliveira (Rodrigo GR6), que trouxeram à tona temas como os investimentos necessários no mercado atual, as diferenças e sinergias entre os universos do sertanejo e da música urbana, além de apontarem caminhos possíveis para o crescimento sustentável da indústria nos próximos anos.

“Foi uma honra participar de um evento com esse nível de entrega. A troca entre os mundos da música urbana e sertaneja é fundamental para o crescimento do mercado como um todo. O ‘Revolut MUSIC’ marca o início de um novo ciclo”, destacou Rodrigo GR6, que declarou durante o evento que, em poucos dias de consultoria com Anderson Ricardo, a GR6 conseguiu aumentar seu faturamento em 50%, o que representou mais de 4 milhões de reais para a empresa – dado que reforça o impacto real e direto das estratégias apresentadas na imersão.

Já Toninho Duettos destacou a relevância da proposta: “Fazer parte de um encontro que une conhecimento, prática e visão de futuro é extremamente necessário para quem quer continuar relevante nesse mercado tão dinâmico. Essa imersão já nasce grande”.

Para Anderson Ricardo, o sucesso da primeira edição é apenas o começo: “Ver esse evento com ingressos esgotados, cheio de energia e com tanta gente comprometida em evoluir é a prova de que estamos no caminho certo. O jogo começou a virar”.