Com incentivo à arte e cultura, Tivoli Mofarrej São Paulo é o hotel oficial da SP-Foto

Com 70 galerias, Rotas Brasileiras abarca produção das cinco regiões do país, investindo na multiplicidade de linguagens artísticas

O hotel Tivoli Mofarrej São Paulo se apresenta como oficial da SP-Foto | Rotas Brasileiras, a tradicional feira dedicada à fotografia, que acontece de 24 a 28 de agosto na ARCA, passa a abranger múltiplas linguagens artísticas, além do destaque aos grandes fotógrafos nacionais.

O Rotas Brasileiras foca em projetos selecionados, sejam eles solos ou coletivos, e busca estreitar laços entre agentes das cinco regiões do país, ao valorizar a produção fotográfica e artística de todo o território nacional. Participam 70 expositores, entre galerias de arte e projetos convidados que costuram diferentes pontos de vista do Brasil. Para essa edição, a SP-Arte preocupou-se em trazer expositores de diferentes estados que se interessam em falar sobre os diversos fazeres artísticos brasileiros, desfazendo fronteiras entre o erudito e o popular, o centro e a periferia, o comercial e o institucional.

O local da exposição será a ARCA, um galpão industrial dos anos 1960, situado na Vila Leopoldina, polo que acompanha o crescimento e a dinamização de São Paulo. Inicialmente uma força motriz na industrialização da cidade, a ARCA se junta à SP-Arte para reimaginar a potencialidade dos encontros artísticos.

Os ingressos para a SP-Foto já estão à venda no site bilheteria sp-arte. Além deste apoio, o Tivoli Mofarrej São Paulo abraça movimentos artísticos desde 2016 através do projeto Tivoli Art, com o intuito de levar a arte para dentro e fora do hotel.

SERVIÇO

Data: 24–28 agosto 2022

Horários de abertura: Quarta–sábado, das 12h às 20h | Domingo, das 11h às 19h

Local: ARCA, Av. Manuel Bandeira, 360 — Vila Leopoldina, São Paulo, SP

Valor: R$ 50,00 (geral) R$ 25,00 (meia-entrada)

Meia-entrada para estudantes, portadores de deficiência e pessoas com mais de sessenta anos (necessária a apresentação de documento) Crianças até dez anos não pagam entrada.

Classificação indicativa: Livre