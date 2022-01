Com gravações na África, a CNN foge do comum na nova temporada do Viagem e Gastronomia

Na estreia (29/01), Daniela Filomeno mostra uma Ruanda surpreendente

A terceira temporada do CNN Viagem e Gastronomia estreia no sábado, 29 de janeiro, às 21h, carregada de experiências inesquecíveis na África, no Brasil e nos Estados Unidos. O primeiro episódio vai além dos lugares comuns e traz atrações surpreendentes de Ruanda.

O país africano, conhecido pelo genocídio da etnia tutsi, em 1994, tem muito a oferecer. Daniela Filomeno se emocionou no Memorial do Genocídio, onde conversou com um sobrevivente. “É muito triste, mas a gente precisa saber, porque é uma história de vida. Eles nos ensinam como aprenderam a perdoar e isso foi uma lição para mim”, diz. A apresentadora explica que “um milhão de pessoas morreram em três meses e, hoje, eles estão reconstruindo o país e, principalmente, se reconstruindo, porque foi um golpe duro, uma mancha muito triste na história de Ruanda”.

Ruanda se destaca como um dos principais destinos turísticos de conservação e sustentabilidade. Num safári no Akagera National Park, a equipe conheceu o Big Five, conjunto dos cinco grandes animais da África (leão, elefante, leopardo, rinoceronte e búfalo). Daniela Filomeno conta que um dos momentos de grande emoção foi o encontro com uma manada de 60 elefantes em busca de água. A hospedagem no parque encantou a apresentadora: “O hotel fica no meio do parque. Você fica hospedado numa tenda de frente para um lago cheio de hipopótamos, você acorda com eles, vai dormir com o barulho deles. É um misto de medo e fascinação você estar ali, olhando para eles num lago.”

Muitos não imaginam que num refúgio de gorilas ameaçados de extinção possa existir um hotel de luxo: é o Bisate Lodge, no Parque Nacional dos Vulcões, onde a equipe da CNN Brasil ficou hospedada. “Era um local que estava no topo da minha lista para conhecer. São apenas seis quartos, você fica um ano e meio na fila de espera para poder ficar num daqueles ninhos decorados com arte da região”, conta Daniela.

E foi nesse parque que ela viveu mais uma experiência inesquecível: uma caminhada com os gorilas da montanha. “Foi incrível fazer uma caminhada sobre um vulcão com os gorilas, andando 11 quilômetros com pessoas altamente qualificadas, você encontra as famílias, o grupo de gorilas. Você fica com eles aproximadamente duas horas. Foi uma das experiências mais incríveis, eu senti o maior medo da minha vida”, diz Daniela.

Os outros episódios da terceira temporada, gravados no Brasil e nos Estados Unidos, revelam o lado pouco conhecido de algumas cidades. O programa vai ao Rio de Janeiro para um passeio exclusivo por dentro da estátua do Cristo Redentor. Depois de desfrutar da vista espetacular a partir do braço do monumento, Daniela Filomeno percorre os melhores restaurantes com estrelas Michelin da cidade.

O roteiro segue por São Paulo, incluindo a magnífica vista da cidade a 150 metros de altura, no mirante Sampa Sky, e um bate papo com Os Gêmeos, grafiteiros que ajudaram a colocar São Paulo entre as cidades mais conhecidas do mundo pela arte urbana.

Em Minas Gerais, as grandes atrações são a Orquestra Jovem de Ouro Preto e um passeio na maior mina de ouro desativada do mundo, em Mariana. Daniela Filomeno mergulha nas águas geladas da caverna, numa das experiências mais especiais das três temporadas de CNN Viagem e Gastronomia. “Eu mergulhei numa mina alagada. Sabe o que é isso? Pegar um cilindro, entrar para as cavernas e acompanhar toda aquela parte do garimpo embaixo da água? Foi uma das coisas mais desafiantes que eu fiz, no frio, no escuro, todos os meus medos ativados e eu achei sensacional”, revela a apresentadora.

O CNN Viagem e Gastronomia segue para Manaus, com visita ao Teatro Amazonas e aos melhores restaurantes da cidade. A bordo de um hidroavião a equipe viaja rumo à floresta, até o Parque Nacional de Anavilhanas e as Grutas do Madadá, no meio da selva.

A nova temporada termina nos Estados Unidos apresentando New Orleans, o berço do jazz, e as praias e a efervescência gastronômica da cidade de Miami, na Flórida.

O CNN Viagem & Gastronomia é exibido aos sábados, às 21h, na CNN Brasil. Horários alternativos: sábado (04h50) e domingo (02h20, 13h e 18h). No YouTube, ao vivo (sábado, 21h) e on demand na sequência.