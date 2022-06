Com grandes parcerias como os DJs GBR, DN e LS, DJ Fepas é um dos grandes nomes do funk da atualidade

Artista lança nesta semana o novo hit “JOGA DE LADO”, em parceria com DJ Léo Alves e DJ LS Feat. DJ LMB, John Mendez E Mc Bolanios

O funk pode até ter nascido no Rio de Janeiro, mas que o paulistano aperfeiçoou ganhando o Brasil todo, não resta dúvida. Agora, com uma nova onda de grandes DJs e produtores, novos nomes vem surgindo e revolucionando o Funk paulistano. Um grande exemplo é o DJ Fepas. Com mais de 5 milhões de views no Youtube e 20 mil ouvintes mensais no Spotify, o artista já coleciona grandes parcerias como com os DJS GBR, DN e LS.

Com mais de 5 milhões de views no Youtube e 20 mil ouvintes mensais no Spotify, o artista já coleciona grandes parcerias como com os DJS GBR, DN e LS.

Natural da Mooca, Felipe de Melo Cepa, conhecido como Fepas, se posicionou como um dos grandes nomes do funk rave. Com agilidade e facilidade na produção, ele se torna uma fábrica de BEAT, com lançamentos toda semana. Hoje, misturando o funk a diversos outros sucessos, vem se tornando uma referência no mercado musical, conquistando cada vez mais seguidores reais e fãs do seu trabalho.

“O interesse pela música surgiu desde criança pelo meu pai que sempre estava com rádio ligado, cresci ouvindo cantores nacionais como Tim Maia, Cazuza e Legião Urbana. Inclusive, meu primeiro contato com o funk foi graças ao meu pai, que me presenteou com um cd do Rap Brasil”, relembra Fepas.

“Hoje, minhas principais influências musicais são os DJs de música eletrônica como Alok, Martin Garrix e David Guetta. Mas os artistas que mais ouço são Claudinho e Buchecha e Charlie Brown Jr, levo todas essas influências para meus trabalhos”, completa.

Natural da Mooca, Felipe de Melo Cepa, conhecido como Fepas, se posicionou como um dos grandes nomes do funk rave. Com agilidade e facilidade na produção, ele se torna uma fábrica de BEAT, com lançamentos toda semana.

Seu mais recente lançamento, “Beat Macarena” é uma mistura do funk com a música latina, mas Fepas já prepara novo lançamento para esta quinta-feira, 2 de junho: “JOGA DE LADO” em parceria com DJ Léo Alves e DJ LS Feat. DJ LMB, John Mendez E Mc Bolanios.

Para 2022, DJ Fepas pretende continuar lançando diversas canções com o objetivo de acertar o hit do ano. “Quero muito ver minha música nas mais tocadas e um sonho é tocar fora do Brasil, é nosso plano para este ano”, finaliza.