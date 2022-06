Com gastronomia e bons vinhos, 30ª ExpoBento e 17ª Fenavinho começa dia 9 de junho

O tradicional evento é sempre aguardado pela cidade de Bento Gonçalves

As programações de Bento Gonçalves são sempre destaque, tendo o melhor da gastronomia, e a 30ª ExpoBento e 17ª Fenavinho são um prato cheio para a cidade. Os tradicionais eventos contam com o melhor da culinária e ainda bons vinhos e várias atividades imperdíveis para os visitantes.

A Arena Gastronômica conta com lanches rápidos, como hambúrgueres, pastéis e cachorros-quentes, além de pratos regionais



Já ouviu alguém dizer que a Serra tem uma das culinárias mais apreciadas do Rio Grande do Sul? Pois é, a região é referência e por isso tem eventos que celebram essa gastronomia regional, acompanhados sempre de um bom vinho e muita fartura. O 30ª ExpoBento e a 17ª Fenavinho acontecem entre os dias 9 e 19 de junho, no Parque de Eventos, em Bento Gonçalves.

A ExpoBento terá também mais de 20 oficinas de culinária, todas gratuitas, com inscrições abertas (informações pelo fone 54.3452-4200)



Além da culinária e dos vinhos, os visitantes também podem aprender técnicas gastronômicas e abastecer a despensa com os reconhecidos produtos da Serra no evento, como queijos, vinhos, embutidos, biscoitos, cucas e geleias, entre outros. A Vila Típica da Fenavinho será um espaço especial para que todos aproveitem a (eno)gastronomia, com vinhos e espumantes.



É importante destacar o grande papel que a Fenavinho teve no desenvolvimento da cultura da vinha e do vinho na cidade. A divulgação do produto, uma herança direta da imigração italiana na região, ajudou a desenvolvê-lo, com a chegada de centros de pesquisa e de ensino, num produto de qualidade com reconhecimento internacional. Para conhecer esses sabores e essa cultura, basta participar do 30ª ExpoBento e 17ª Fenavinho.

Na ExpoBento, um setor inteiro da feira é dedicado à produção de agroindústrias gaúchas. Nesta edição, o espaço receberá cerca de 50 estabelecimentos de diversas localidades

Serviço

O quê: 30ª ExpoBento e 17ª Fenavinho

Quando: de 9 a 19 de junho

Onde: Parque de Eventos, em Bento Gonçalves

Quanto: R$ 8 (dias de semana) e R$ 15 (finais de semana e feriados)

Estacionamento: R$ 15 (dias de semana) e R$ 20 (finais de semana e feriados) e feriados. Para motos, R$ 5 e R$ 10, respectivamente

Informações: site e e-mail [email protected]

Promoção: Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG)