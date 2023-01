Com faturamento de R$ 40 bilhões, moda vira aposta de lojas virtuais, diz empresário Lucas Pinhas

Acessórios têm sido também muito buscados, como óculos e carteiras, e dropshipping pode potencializar ganhos, defende Lucas Pinhas

Antes do fim de 2022, o ramo da moda já havia movimentado pouco mais de R$ 39 bilhões em vendas no Brasil com compras pela internet. O e-commerce, só no primeiro semestre, cresceu mais de 15% no País e a expectativa é de que esse movimento continue neste 2023, segundo levantamento de economistas.

Para o empresário Lucas Pinhas, especialista em dropshipping, novas modalidades de venda pela web ainda estão potencializando esses ganhos.

“O dropshipping é a modalidade de venda em que o empresário tem a loja, mas sem estoque. Dessa forma, elimina-se o custo com o espaço físico do estoque, em si, e ainda com o operacional dessa parte da atividade, por exemplo, o que faz o lucro ser consideravelmente mais alto”, destaca o jovem, que compartilha dicas sobre o mercado também nas redes sociais.

“A gente observa que a moda, em sua totalidade, tem um apelo gigante para vendas na internet por ser extremamente popular. O vestuário tem essa potencialidade natural, ou seja, quando ainda se usam artifícios para aumentar o rendimento em cima disso, é melhor ainda”, reitera.

Para o especialista, há possibilidade de empreendedores digitais ganharem R$ 10 mil, R$ 20 mil e até, com muito trabalho, R$ 100 mil mensalmente com um trabalho assertivo e na modalidade dropshipping.

“Cada vez mais os lojistas têm que diversificar as opções de itens à venda, já que o crescimento de novas pessoas comprando pela internet é certo. Os lojistas têm que se adaptar a esses movimentos que o comportamento do consumidor vai mostrando”, corrobora, finalizando.