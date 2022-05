Com estoque de carbono e ações sustentáveis, Melhoramentos tem maior remoção de CO2 da atmosfera

A Melhoramentos acaba de divulgar o relatório com um balanço de todas as iniciativas feitas em 2021 e perspectivas para o futuro, sempre se pautando em ações ESG – que se refere a boas práticas ambientais, sociais e de governança. Os dados apontaram que a empresa teve bons resultados, conseguindo mais remoção de CO2 da atmosfera do que emissão.

Em 2021, a empresa apresentou o propósito de “Fazer Crescer para Melhorar o Amanhã”, orientado para a sustentabilidade à longo prazo da empresa, colaboradores e produtos



Há mais de 130 anos no mercado, a Companhia Melhoramentos de São Paulo atua nos segmentos Editorial, Cultivo e Manejo de Florestas, fabricação de Fibras de Alto Rendimento de Celulose e Desenvolvimento Imobiliário. Buscando sempre ações com os princípios ESG, a empresa aderiu ao Pacto Global da ONU e o Relatório de Sustentabilidade (2021) da empresa mostrou como isso contribuiu aos resultados positivos.



O Pacto Global foi criado pela ONU para encorajar empresas a adotar políticas de responsabilidade social corporativa e sustentabilidade. Com as mudanças feitas por meio dessa iniciativa somadas ao aumento do estoque de carbono da companhia nos últimos anos, o resultado foi uma remoção de CO2 da atmosfera, maior que a emissão.

Assim como apontado por Karin Neves, a empresa está sempre buscando modernização e automação, mas tudo alinhado aos princípios ESG e aos valores da empresa



“Estamos investindo em ações que tragam ainda mais modernização e automação aos novos processos, além de ajustes em melhorias operacionais, tudo isso alinhado aos princípios ESG e aos valores da empresa. O relatório deste ano nos mostrou que o caminho que estamos trilhando e nosso compromisso com sociedade, a transparência, sempre de forma responsável e sustentável estão gerando impactos positivos para o meio ambiente e para a sociedade como um todo”, comemora Karin Neves, Diretora de Sustentabilidade, Pessoas e Jurídico da Melhoramentos.

Nos últimos 3 anos, a Melhoramentos removeu mais que o dobro de carbono da atmosfera por meio das florestas (remoção de 37.025 tCO2e.), do que emitiu pelas operações



Os dados da empresa mostraram que, entre 2019 e 2021, as emissões de gases de efeito estufa (GEE) resultaram em 15.064 tCO2e. Porém, os estoques florestais resultaram na remoção de 52.089 tCO2e da atmosfera, nesse mesmo período. Para entender como isso é importante, o CO2, ou gás carbônico, é responsável por gerar graves desequilíbrios no efeito estufa.