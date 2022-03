Com equipe jovem e sala VIP para clientes, produtora ‘32 Zoom’ inova no mercado

Os clientes são recebidos em um espaço vip com direito a vinhos e espumantes

Uma pesquisa realizada pela TIC Domicílios revelou que durante a pandemia o número de pessoas com acesso a internet aumentou muito, chegando a 152 milhões de usuários no Brasil em 2020. Números como esse são importantes para alertar os empresários de onde eles precisam estar hoje: no digital. Pensando nisso e com uma mente criativa e inovadora, o jovem Deivisson Santos lançou a produtora 32 Zoom.



Apesar de ter se imaginado trabalhando com audiovisual desde os 14 anos, Deivisson nem imaginava o que estava por vir na sua trajetória. Mesmo sem trabalho, ele já publicava vídeos de curiosidades e matérias jornalísticas na internet. Aos 18 anos, o jovem foi contratado para fazer o programa ‘Viva Cultura’ no Jornal de Brasília.





Com expertise no mundo audiovisual e percebendo a necessidade do mercado em meio a pandemia, Deivisson decidiu abrir a própria produtora. Hoje, a empresa já trabalha como multivisual, oferecendo serviços em diversas categorias para os clientes.



Além de estar se tornando uma referência pela criatividade e inovação, a empresa também é destaque pela equipe integrada por pessoas jovens, conectadas as novas tendências e com menos de 30 anos. Para atender ainda melhor os clientes, a produtora oferece uma verdadeira experiência.



“A pandemia mostrou que o digital precisa estar nos negócios das pessoas. Assim como os jovens, as pessoas precisam levar a sério isso. Todo espaço da produtora foi pensando não só para quem trabalha, mas também para os clientes. Eles têm uma sala vip aqui aonde ficam e têm uma cartela de vinhos e espumantes à disposição deles”, contou o comunicador.





Para 2022, o projeto a curto prazo para produtora, de acordo com Deivisson, é fazê-la realmente se tornar uma referência nacional quando o assunto é o mundo digital. Ele afirma também que já há negociações de campanhas políticas para trabalharem. Pessoalmente, o CEO também está coordenando um projeto em parceria com o SBT e segue com um canal no YouTube.