Com entrada gratuita, Feira CI YouCanada traz bolsas de estudo, descontos, tudo sobre imigrar e trabalhar no país favorito dos brasileiros

O evento é totalmente dedicado aos visitantes interessados em fazer um College ou Universidade em terras canadenses

O Canadá recebeu mais de 800 mil estudantes internacionais em 2022, de acordo com informações divulgadas pelo governo canadense. Segundo a pesquisa, o número registra um aumento de quase um terço em apenas um ano. O Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC), que é o órgão responsável pela imigração, emitiu mais de 500 mil novos vistos de estudo em 2022, um aumento de 24% em relação ao ano anterior e muitos brasileiros contribuíram para essa estatística.

Focada em oferecer as melhores opções de Ensino Superior no Canadá como graduação, pós-graduação, mestrado, e ainda, em como esses programas podem ajudar quem busca imigrar definitivamente para um dos destinos mais procurados pelos brasileiros, a CI Intercâmbio, reconhecida como a melhor agência da América Latina, promoverá de maneira inédita e dinâmica a Feira CI de Educação Superior YouCanada, em formato de roadshow itinerante que percorrerá diferentes locais durante o mês de março. Os eventos acontecem presencialmente em diversas capitais do país como: São Paulo (dia 18) , Goiânia (dia 20), Brasília (dia 21), Recife (dia 22), Salvador (dia 23), Belo Horizonte (dia 24), e na cidade de Campinas (dia 25).

Focada em oferecer as melhores opções de Ensino Superior no Canadá, a CI Intercâmbio é reconhecida como a melhor agência da América Latina.

A feira YouCanada é totalmente dedicada aos visitantes interessados em fazer um College ou Universidade no país favorito dos brasileiros, sendo possível trabalhar através do estudo, ou mesmo imigrar para terras canadenses. Contará com a presença de expositores vindos direto de lá, e com os especialistas da CI Canadá – divisão da CI especializada em Higher Education no Canadá, baseada em Toronto. Tudo isso e mais uma programação de palestras imperdíveis e focadas em opções de ensino superior e imigração para o Canadá.

“A grande maioria dos estudantes internacionais que frequentam colleges e universidades no Canadá decidem ficar e aproveitam os inúmeros benefícios que esse tipo de jornada proporciona, como: permissão de trabalho, elegibilidade ao PGWP – Post Graduation Work Permit Program (programa que permite aos estrangeiros estender a estadia no país quando o curso chega ao fim), trazer o cônjuge com permissão de trabalho, obter estudo dos filhos gratuitamente no ensino elementar e médio, e assim, se aplicar para conquista da Residência Permanente” explica o porta-voz, Jan Wrede, diretor da CI no Canadá.

Durante o evento, os visitantes também terão informações sobre como conseguir opções de bolsas de estudo para Colleges e Universidades, que podem passar de R$ 12.000 (doze mil reais). Fazer faculdade no exterior e imigrar para o Canadá são opções muito viáveis atualmente. Na YouCanada, os visitantes encontrarão muitas opções e possibilidades para tirar o planejamento do papel e embarcar rumo a esta incrível jornada ainda em 2023.

A YouCanada é um evento exclusivo sobre Educação Superior no Canadá, que também acontece presencialmente dentro da Feira de Intercâmbio CI Experience no dia 18 de março, sábado, das 11h30 às 17h30, no hotel Tivoli Mofarrej em São Paulo, em Belo Horizonte no dia 24, e na cidade de Campinas dia no 25 de março, levando oportunidade aos interessados de participarem praticamente de duas feiras ao mesmo tempo no mesmo local.

