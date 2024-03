Com duração de março a agosto, evento do projeto “Brasília VR – Sobrevoo pela Capital”, que ressalta a beleza da capital brasileira, chega à Alto Paraíso de Goiás

Evento conterá passeio de asa delta em realidade virtual e exposição fotográfica

Com realização pelo Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB) e estreia da segunda edição no dia 25 de março na Praça do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), em Alto Paraíso de Goiás, o projeto “Brasília VR – Sobrevoo pela Capital”, consiste no participante conhecer alguns pontos turísticos da cidade de Brasília por meio de um passeio de asa delta. No entanto, o passeio ocorrerá através de um simulador de asa delta em realidade virtual (VR), que propiciará uma experiência imersiva única. Outra atração do projeto será a exposição fotográfica que mostrará a beleza arquitetônica e cultural da capital brasileira, exibida em totens alimentados por energia solar.

“Vamos promover Brasília como um destino turístico e cultural, explorando a cidade de uma perspectiva única, vista de cima, destacando arquitetura, paisagem e beleza natural da nossa capital. Na exposição fotográfica exibiremos monumentos turísticos, espaços históricos e culturais, com uma proposta que se integra ao contexto local e também contribui para o desenvolvimento da região de Alto Paraíso de Goiás”, declara Luciana Rodrigues, presidente do IPCB sobre a iniciativa que visa destacar o poder turístico, arquitetônico e cultural brasiliense.

Tendo sido um sucesso de público na primeira edição acontecida no início de 2020, a realização do evento neste ano será dividida em duas etapas, com a primeira indo de 25 de março a 8 de maio, com o passeio em realidade virtual, e a segunda que se iniciará em 28 de junho e terminará 11 de agosto, sendo a exposição fotográfica, que contará com painéis de tecnologia sustentável visíveis durante todo o dia e a noite, alimentados por energia solar. Com narração em português e inglês, efeitos visuais e sonoros, o passeio de asa delta em realidade virtual, que tem como objetivo educar o público por meio do entretenimento, durará 3 minutos e sobrevoará monumentos como o Congresso Nacional, a Esplanada dos Ministérios, a Catedral, o Museu Nacional, a Torre de TV, o Estádio Nacional e o Memorial JK, entre outros.

Além de ressaltar qualidades de Brasília, o projeto realizado com apoio da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e da Secretaria de Turismo do Distrito Federal, contribuirá também com o desenvolvimento local, geração de emprego e renda, e fortalecimento das áreas de educação, cultura e turismo na região.