Com descontos de até 80%, Outlet Premium Brasília recebe Puma, Reserva e outras marcas

O outlet conta com mais de 80 lojas e vai agregar cinco novas marcas para o mix

O Outlet Premium Brasília é referência no quesito qualidade, marcas luxuosas e preço baixo. Não é à toa que o mall tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil, expandindo sempre o mix de lojas com novas marcas queridas pelo público. Dessa vez, quem chegou para alegria dos clientes é a Puma, Loungerie, Souq, Reserva e Enjoy.

O Outlet Premium Brasília é um empreendimento do grupo General Shopping

Contendo marcas nacionais e internacionais, o Outlet Premium Brasília chama atenção principalmente pelos descontos, que chegam até a 80% o ano inteiro. Com as novas marcas que chegaram, a diversidade de produtos e segmentos fica ainda maior. Além disso, o mall tem 121 mil m² contando com um amplo espaço de alimentação climatizado, mais de duas mil vagas de estacionamento, sala de amamentação, wi-fi grátis, cadeiras motorizadas e muito mais para melhorar a experiência dos clientes no local.

A facilidade de acesso pela rodovia e a proximidade com o Distrito Federal têm proporcionado um imenso fluxo diário na região

A loja da Puma vai agregar o segmento esportivo, já a Reserva terá toda a linha de moda casual masculina a preços especiais. A Enjoy vai oferecer aos clientes o melhor em moda feminina, enquanto a Soug vai ter moda e decoração, sendo perfeita para quem quer renovar a casa e o guarda-roupa. Já a Loungerie terá o melhor de moda íntima feminina.

O empreendimento tem Adidas, Brooksfield, Calvin Klein, Carmen Steffens, Dudalina, John John, Lacoste, Le Lis Blanc, Nike, Shoulder, Schutz e muito mais

Essas lojas e muitas outras estão no Outlet Premium Brasília, que funciona das 9h às 21h, respeitando sempre as normas de biosegurança contra a Covid-19. O mall foi inaugurado em 2012 e é um verdadeiro sucesso. Ele está localizado às margens da principal rodovia do Centro Oeste, a BR-060, em Alexânia, inserido no importante eixo Goiânia-Anápolis-Brasília, ficando a apenas 60 quilômetros do Distrito Federal.