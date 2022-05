Com crescimento em receitas e audiência,Grupo RIC lança nova marca e amplia foco no digital

Maior produtor de conteúdo multiplataforma do Paraná, Grupo vai investir R$ 20 milhões no ano em tecnologia, infraestrutura e novas unidades de negócios

O Grupo RIC apresentou em 2021 seu melhor resultado financeiro e de audiência, na véspera dos 35 anos de atividades, que completa neste ano . Com um crescimento de 25% nas receitas, fechou 2021 com um EBITDA (lucro antes de juros e impostos) de 32% e lucro líquido de 22%. A consolidação da empresa como a maior produtora multiplataforma do Paraná, e uma das maiores empresas de comunicação regional do país, vai ser expressa na nova marca, que será lançada na 2ª quinzena de maio.

Uma ampla campanha publicitária em todo estado do Paraná e em veículos de abrangência nacional posiciona a empresa como líder de mercado na entrega multiplataforma e vice-líder em audiência entre as TVs do Paraná, com o mote “O maior grupo multimídia do Paraná”. Maior afiliado da Record e da Jovem Pan, o Grupo fala mensalmente com 4,5 milhões de telespectadores de TV, 1,6 milhão no rádio, 3,6 milhões no portal RIC Mais e tem 2 milhões de inscritos nos canais do Youtube, além de outros 2 milhões no Facebook e Instagram.

A popular Judite e o jornalista Jasson Goulart, no programa Hora da Venenosa, campeão de audiência

A produção própria de conteúdo é uma das mais robustas entre as empresas regionais de comunicação. Os 200 jornalistas do grupo produzem 1.560 horas por mês, somadas todas as plataformas. “Somos crossmedia, geramos mais de 190 milhões de impactos por mês, o que representa para o anunciante um plano de mídia assertivo, amplo e com complementaridade de audiências. Juntos somos mais fortes e reunimos os maiores números de audiência do Paraná”, diz o presidente e co-fundador do grupo, Leonardo Petrelli.

Investimentos

A atual etapa de crescimento do Grupo RIC vem de um plano iniciado há cinco anos, período em que investiu cerca de R$ 30 milhões na transformação para o digital do parque analógico das suas rádios e emissoras de TV. Em 2022 uma nova rodada de investimentos, no valor de R$ 20 milhões, vai fazer avançar o projeto RICtech, para tornar-se uma empresa de tecnologia de mídia.

“Nosso desafio é nos transformarmos em uma empresa de dados, sendo cada vez mais relevantes para o nosso público, por meio de todas as plataformas disponíveis. TV não é mais só TV, rádio também é TV, revista também está no digital e todos estão nas redes sociais. Hoje não falamos mais com um público estático, mas com os IPs de cada pessoa interessada no Paraná, esteja ela aqui ou em qualquer lugar do mundo”, afirma Leonardo Petrelli.

Estúdio da RICtv Curitiba

Ao mesmo tempo em que investe na estrutura física e digital em todo o estado, o grupo aposta na capacitação dos gestores de vários níveis, que estão à frente de mais de 600 colaboradores. Consultorias, treinamentos e pós-graduação em mercado digital estão criando um novo mindset dentro do grupo. Para Petrelli, essa caminhada já resulta na única empresa paranaense de comunicação capaz de entregar conteúdo crossmídia para o mercado e para sua audiência, tanto na ponta da produção quanto da distribuição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Falamos em todas as plataformas com públicos multiusuários e multi sociais, de todas as faixas, o que nos permite entregar resultados de grande valor para as marcas. Há uma profusão de novos serviços digitais e de conteúdos, como as plataformas mundiais de streaming, mas elas não entregam a chamada última milha de informação, aquilo que acontece no bairro, na cidade, no estado, e que é relevante para o cotidiano do nosso público. Nós continuamos querendo ser a referência e a preferência daquilo que é local, e que a audiência nos perceba como fonte de consulta de qualidade e agilidade daquilo que acontece no Paraná, pois somos especialistas na produção de conteúdo regional.”

Crescimento

A meta de crescimento para este ano é de 25%. O cálculo leva em conta a chegada de novos veículos – duas rádios Jovem Pan News, em Curitiba e em Londrina, foram inauguradas no primeiro trimestre, e mais uma está prestes a entrar no ar na cidade de Maringá. E também está ligada à criação de novas unidades de negócios, o que resultou em verticais inéditas no grupo e para o mercado.

As novas unidades de negócio ampliam a atuação do grupo e fortalecem sua presença no mundo digital, com o crescimento da audiência nas redes sociais. O RIC Lab vai liderar a inovação dentro da empresa, como um braço de produção de audiovisual em um estúdio moderno e dedicado a prestar serviços para o mercado, assim como em outras locações, para alcançar novos públicos por meio de parcerias. O RIC Podcast – que já lançou programas de sucesso sobre saúde e empreendedorismo – permite criar equipes customizadas para cada programa, criando desde o conteúdo até a melhor estratégia de distribuição para que o cliente garanta audiência. Com formato também em vídeo, ele pode ser produzido dentro da estrutura de rádio da RIC ou in company. Já o RIC Play será uma plataforma de OTT, reunindo toda a produção do Grupo RIC em um ambiente único para consumo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leonardo Petrelli apresenta a rádio Jovem Pan News, inaugurada em maio em Curitiba e em Londrina, durante evento no Hard Rock Café Curitiba

Outras marcas já consolidadas foram reestruturadas. Com o RIC Rural Hub, o tradicional programa jornalístico de TV dedicado ao agronegócio ganha nova escala, incorporando outros serviços do universo agro para ampliar sua escala e entregar conteúdo em rádio, impresso e digital. A Spark, plataforma de marketing de influência, ampliou a equipe comercial e de social branded. Com isso, as campanhas dos anunciantes ganham curadoria especial também para performar no mercado de influenciadores. Além disso, a unidade passa a agenciar o trabalho de todos os influenciadores do grupo.

As novidades contemplam ainda o lançamento da Joy Eventos, focada na produção de eventos e shows, e da Quintal Ventures, unidade criada pelo grupo que vai investir R$ 2 milhões na aceleração de startups em 2022.

Recuperação veloz

A pandemia da Covid-19 interrompeu momentaneamente em 2020 o crescimento de 20% que o grupo vinha cravando a cada ano. Teve maior efeito sobre o faturamento das rádios do grupo, especialmente com o baque sofrido pelo setor de entretenimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas a recuperação veio em alta velocidade. Já no ano passado as receitas voltaram a crescer e a estimativa para 2022 supera a média. O negócio TV seguiu evoluindo, principalmente no interior, com grande expansão nas emissoras de Londrina, Maringá e Cascavel, onde conquistou a vice-liderança.

Além disso, o Grupo não encolheu e não demitiu. Ao contrário, reforçou as equipes com novas competências e fez aquisições em rádio que fortaleceram a cobertura. De olho nas oportunidades, está prestes a comprar uma empresa de out of home.

O cenário é promissor para os próximos cinco anos. “Eu pretendo levar essa empresa ao dobro de faturamento. E 30% dele virão do digital”, estima Petrelli.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE