Com colar avaliado em mais de R$ 1 milhão, Orochi faz lançamento de seu e-commerce

Rapper realizou duplo lançamento no Rio de Janeiro. Além da loja online que bateu recorde em vendas, a versão Deluxe do álbum “Vida Cara” também foi lançada

O rapper Orochi impressionou a imprensa, fãs e amigos no lançamento de seu novo e-commerce, a loja virtual VCDR e lançamento de seu novo trabalho, o álbum “Vida Cara Deluxe”. O artista chegou ao Costa Brava Clube, um dos melhores clubes do Rio de Janeiro e um dos locais mais privilegiados pela vista panorâmica da cidade, com um colar avaliado em mais de 1 milhão de reais e cruzou o tapete vermelho em alto nível, digno de um superstar.

Orochi concedeu inúmeras entrevistas durante o lançamento



Perguntando sobre a joia, o artista explicou: “ele não tem preço, mas é avaliado em 1 milhão e blau, por aí. Mas não tem preço!”. “Eu espero que eu consiga reunir o máximo de amigos possível, tanto dentro da música quanto fora, e que a gente consiga curtir esse momento da melhor forma. Que geral jogue muita energia positiva para o bagulho andar cada vez mais”, disse sobre a expectativa dos lançamentos.

Orochi e esposa Lara Richard no tapete vermelho



A chegada de Orochi completou o ambiente com decoração luxuosa em tons de dourado, com barras de ouro e notas de 100 dólares fakes – estampadas com o rosto do artista – espalhadas por todo o ambiente. O glamour da comemoração se deve ao título do álbum, “Vida Cara Deluxe”, uma continuação do seu álbum “Vida Cara”.

Lançamento álbum “Vida Cara Deluxe”

Créditos: Vieira Augusto & Co



“Vida Cara Deluxe” conta com participações de grandes nomes do cenário do funk e rap nacional, como Caio Luccas, Ryan SP, MC GP, Kevin O Chris, Feek, Shenlong, Oruam, Leviano, SV e L7NNON. Os artistas colaboram com Orochi nas músicas dando sequência ao novo conceito do artista carioca e as parcerias prometem animar os fãs.



“Eu acredito muito na música ‘Batom’, com Kevin O Chris, porque ela tem uma vibe funk, e eu acho que final de ano, essa vibe funk afrobeat vende bastante. Mas também tem outros traps, a ‘Mesma História ‘, com Caio Luccas; tem ‘Amor Eu Tô no Estúdio’ com MC Ryan SP e MC GP, meu amigo da GR6 – gravadora. Só tem música com potencial forte, por isso que eu acho que esse álbum foi digno de ter um evento de lançamento desse porte”, explicou Orochi.



O novo álbum conta com 10 faixas, entretanto, apenas o videoclipe de ‘Mesma História’ foi lançado. Já a pré-venda das peças de roupas da loja exclusiva do Deluxe estão liberadas na loja oficial de Orochi, VDCR, com camisetas, croppeds, shorts, meias, bonés, balaclavas, buckets, óculos, entre outros itens. Nas primeiras 24 horas de lançamento, a loja atingiu a marca de mais de R$ 870 mil em vendas.

“Vida Cara Deluxe”, foi liberado nesta quinta-feira (5) e já está disponível nas plataformas. O trabalho tem produção musical de Pedro Lotto, RUXN, Kizzy, Ajaxx, Galdino, Daniel Hunter, Celo, TKN e Ribb.

Confira as 10 músicas:

Mesma História

Amor Eu Tô no Estúdio

Batom

Quando Você Chegou

Bottega Veneta

Mil Motivos

Vivência de Trap

Zero Bala

Floripa

Meu Passado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço:

Loja Deluxe VDCR