Com aumento de 36% no faturamento em um ano, agência catarinense se destaca e comemora crescimento

Além do acréscimo no número de clientes, a MM Conteúdo Criativo produziu

campanhas em diferentes estados do Brasil e até no exterior

Prestes a completar cinco anos em 2023, a MM Conteúdo Criativo, agência comandada pelas catarinenses Manuella Moreira, Mariana Perassa e Gabriela Humeres, comemora os bons resultados de 2022. Além de aumentar o faturamento em 36% em comparação com o ano anterior, a agência que atendeu mais de 70 clientes – não só em Santa Catarina, mas também em São Paulo, Minas Gerais e outros estados brasileiros – assinou a produção de conteúdos em uma imersão no Paraguai.

Agência de Conteúdo Criativo, comandada por mulheres, é destaque no mercado

Entre tantos projetos e clientes atendidos em 2022, a agência foi a responsável pela criação do conceito criativo, produção executiva, styling, roteirização dos vídeos da Batata Strike. Um dos trabalhos coordenados pela MM para a marca catarinense foi

exibido no maior telão de LED da América Latina, que foi instalado na faixa de areia da praia central de Balneário Camboriú.

Além dos clientes atendidos em Santa Catarina, a agência presta serviços em outros estados. Um exemplo é a marca de joias Isa Vettorazzi e a Kahla, ambas em São Paulo. A MM é responsável pela produção de conteúdo para redes sociais e

campanhas, além de desenvolver campanhas de e-mail marketing e outros serviços para as empresas. “Em média, vamos duas vezes por semestre para São Paulo; conseguimos essa flexibilidade porque temos toda a tecnologia a nosso favor e uma equipe de

fornecedores que nos ajuda no atendimento na capital paulista”, explica Manuella Moreira, a fundadora da MM Conteúdo Criativo.

Campanha para a marca Strike, um dos clientes da agência MM

Experiência internacional

Em 2022, a agência viajou para a cidade de Minga Guazú, no Paraguai, para realizar trabalhos para a marca Lunelli, de Jaraguá do Sul, grupo que também detém outras marcas como Lunender e Graphene – para as quais a MM também

assinou jobs. Essa não foi a primeira ação internacional da MM, e para Gabriela Humeres, coordenadora de criação, o trabalho foi um grande aprendizado. “Vivemos uma verdadeira imersão na cultura paraguaia. Durante três dias foi possível com todas as áreas e processos da fábrica, conversar com os colaboradores e ver o quanto eles gostavam de trabalhar na Lunelli. Esse contato foi inspirador e o resultado ficou visível no trabalho”, destaca Gabriela.

Para esta conta especificamente, a MM fez a produção de campanhas com desenvolvimento de conceito criativo e gestão de redes sociais, como a publicação diária dos conteúdos no feed, reels e stories. Troca de aprendizados com o objetivo de mostrar o potencial das redes sociais, ferramentas, suas usabilidades e ainda compreender a importância das redes para os todos os tipos

de negócios, a MM realizou em 2022 um workshop que foi aprovado pela Lei Aldir Blanc. Mais de 300 pessoas participaram dos quatro encontros.



Gabriela ressalta que o trabalho com redes sociais ainda é um mercado relativamente novo, e, por isso, resolveram inscrever o projeto e oferecer o workshop de maneira gratuita. “Nós sempre demos muita importância para todo tipo de troca, e poder orientar as pessoas para que elas possam potencializar seus negócios através das redes sociais produz um efeito positivo para elas e para nós”, compartilha.

Perspectivas para 2023

O foco da MM Conteúdo Criativo para o ano é a união do branding com o marketing. “Prezamos pela excelência no posicionamento de marca e na criação de conteúdo. No entanto, tudo deve ser aliado com uma boa estratégia de marketing para que possamos potencializar os resultados”, enfatiza Manuella. A coordenadora de projetos, Mariana, lembra que 2022 foi um ano para fortalecer e estruturar a MM internamente, mas ressalta que 2023 será um ano voltado para expandir cada vez mais a agência. “Queremos crescer e levar nossos clientes junto. Estamos focadas em elevar sempre nossas entregas e, assim como a Manu disse,

potencializar nosso trabalho como um todo”, compartilha.

Gabriela destaca ainda que estão entre as metas de 2023 da MM, a ampliação do portfólio e a inserção do planejamento estratégico, com serviços pautados em dados, análises e estratégias, a automação de marketing e a realização de

workshops presenciais.