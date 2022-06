Com aumento da obesidade e paralisação dos tratamentos no Brasil, cirurgia bariátrica é tema de simpósio

Pesquisas apontam que essa cirurgia pode reduzir em até 90% o risco de doença hepática

Um estudo publicado pelo Journal of the American Medical Association (JAMA) comprovou que a cirurgia bariátrica e seus resultados metabólicos reduziram em 90% o risco de pacientes com obesidade desenvolverem a doença hepática grave, a cirrose, o câncer de fígado (hepatocarcinoma) ou morte relacionada. Por conta disso, a cirurgia foi tema do II Simpósio de Cirurgia Bariátrica do Centro-Oeste, que aconteceu em Brasília-DF.

Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica (SBCBM), Dr. Fábio Viegas, a cirurgia bariátrica vem se mostrando como mais uma importante ferramenta para o tratamento da esteatose e da esteatohepatite



Pesquisas já apontaram que o excesso de peso, que leva ao quadro de gordura no fígado, é a principal causa de doença crônica do órgão. Saber que uma cirurgia pode reduzir as chances de doenças é algo positivo e que deve ser discutido para amenizar que pessoas sofram e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

O simpósio contou com uma programação de 45 aulas sobre temas como: anatomia das técnicas cirúrgicas, COVID-19 e síndromes gripais, ética em cirurgia bariátrica, cirurgia bariátrica segura, perda de peso no pré-operatório, preparo psicológico e diversos outros aspectos



“Nestes dois últimos anos vimos o aumento da obesidade e a paralisação dos tratamentos em todo o Brasil. Por isso, neste evento, priorizamos trazer aos participantes uma programação para debater todas as etapas, desde os critérios de indicação da cirurgia bariátrica e metabólica, passando pela escolha dos profissionais, do centro cirúrgico e protocolos de pós-operatório”, ressaltou o Diretor Médico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), Dr. Luiz Fernando Córdova, que é um dos coordenadores do simpósio.

O II Simpósio de Cirurgia Bariátrica do Centro-Oeste reuniu cirurgiões, endocrinologistas, hepatologistas, infectologistas, entre outros profissionais que atuam no tratamento cirúrgico da obesidade. Eles discutiram os avanços da obesidade, os efeitos positivos da perda de peso para remissão de diferentes doenças e até a importância da retomada dos tratamentos após a pandemia.



