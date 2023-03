Com apresentação de Xuxa e Ikaro Kadoshi, reality brasileiro ganha data de estreia

Caravana das Drags, reality brasileiro original da Amazon Prime Video, terá estreia mundial em abril. Primeiras imagens foram divulgadas

Os fãs de um bom reality com muita competição irão ganhar em breve mais um queridinho pra lista. O Prime Video divulgou hoje as primeiras imagens do novo reality show brasileiro Original Amazon Caravana das Drags. E só por essas fotos já vemos a atmosfera divertida e acirrada da competição apresentada por Xuxa Meneghel e Ikaro Kadoshi em que dez artistas drags viajam por oito cidades brasileiras a bordo de um ônibus extravagante.

Com apresentação da icônica Xuxa Meneghel ao lado de Ikaro Kadoshi, atração prova que veio com tudo para cativar o coração da audiência

Com desafios únicos e performances inesquecíveis, Chandelly Kidman, DesiRée Beck, Enme, Frimes, Gaia do Brasil, Hellena Borgys, Morgante, Ravena Creole, Robytt Moon e Slovakia vão competir pelo título de “Drag Soberana” do reality show. Caravana das Drags terá oito episódios de 45 minutos, além de um episódio especial com a reunião das participantes. A série estreia exclusivamente no Prime Video em 14 de abril, em mais de 240 países e territórios.

Participante Gaia do Brasil chama atenção do público nas primeiras imagens divulgadas pela Prime Video A Amazon Prime Video divulgou hoje imagens das participantes e deixou o público com mais expectativa. Participante Hellena Borgys

Partindo do Rio de Janeiro (RJ), a caravana fez paradas em Goiânia (GO), Diamantina (MG), Salvador (BA), Recife (PE), Fortaleza (CE), São Luís (MA) e Belém (PA). Em cada local, a criatividade e adaptação das competidoras são postas à prova ao enfrentarem desafios inspirados em diferentes tradições regionais brasileiras. Suas performances são avaliadas por um grupo de jurados composto pelas apresentadoras e por convidados especiais, representantes da cultura do nosso país. A cada episódio, uma participante será eliminada, até que restem as finalistas.

Participante Slovakia arranca suspiros com produção hipnotizante

O formato de Caravana das Drags foi criado e desenvolvido exclusivamente para o Prime Video e estará disponível no serviço em mais de 240 países e territórios em todo o mundo. O reality show é produzido pela Producing Partners, foi criado pelos showrunners Tatiana Issa e Guto Barra e é dirigido por Bettina Hanna.