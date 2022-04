Com a retomada dos shows, jurado do Canta Comigo, Marquês prepara show em São Paulo

O show “Marquesaria – Clássicos BR” chega com tudo ao salão principal do badalado Bar Brahma, localizado na esquina da Ipiranga com a São João

Com a retomada dos shows, Marquês, que é cantor, comunicador e jurado do programa Canta Comigo, preparou uma apresentação entusiasmante para você. Na esquina mais charmosa da cidade de São Paulo, o show “Marquesaria – Clássicos BR” chega com tudo ao salão principal do badalado Bar Brahma, localizado na esquina da Ipiranga com a São João.

”A expectativa para o show é que os ouvintes que estão lá presentes saiam com uma experiência épica na cabeça, que realmente viagem no túnel do tempo dos anos 80,90 e 2000. E obviamente conheçam o nosso trabalho, que é a nova música “Essência” que já está tocando nas rádios de São Paulo”, conta Marquês.

Com muita energia, Marquês, Fares Jr., Daniel Kid, Fernando Oliveira e Delcio Oliveira Jr. levarão até você sua nova música de trabalho “Essência” além de clássicos nacionais dos anos 80,90,00, prometendo uma noite festiva e eletrizante.

“Esse show é energia pura! Levar aos palcos nosso novo sim acompanhado de sucessos nacionais que movimentaram toda uma geração é a realização de um sonho de criança, ainda mais ao lado de um time de músicos altamente queridos e competentes, como Fares, Kid, Delcio e o Fernando. Os preparativos estão a todo vapor, dia 12.04 tá chegando, e tenho certeza que você vai cantar e dançar muito com a gente.”

Serviço

Bar Brahma – Avenida São João, 677 – Centro – São Paulo – CEP 01035-100

Salão Principal

Horário 19h30

Couvert: R$ 30,00