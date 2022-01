Com a prática de exercícios físicos e bons hábitos alimentares, Dr. Mauro Albuquerque transforma a qualidade de vida dos pacientes

Durante sua trajetória, o Dr. Mauro Albuquerque já atendeu celebridades como Claudia Raia, Rubinho Barrichello, Alok e Whindersson Nunes.

Em seus atendimentos, o Dr. Mauro Albuquerque busca direcionar os pacientes para as melhorias desejadas nas mais variadas esferas, seja saúde em geral, composição corporal e performance esportiva, até emagrecimento e a prevenção de doenças relacionadas à idade.

Atuante na área de Nutrologia e Medicina Preventiva, o Dr. Mauro Albuquerque defende que é possível transformar vidas através da prevenção de doenças. Com hábitos saudáveis como a prática de esportes e alimentação equilibrada, segundo ele, é possível alcançar a tão sonhada qualidade de vida.

Natural de Fernandópolis, em São Paulo, Dr. Mauro Albuquerque seguiu a Medicina por inspiração no pai e nos irmãos – também médicos e na mãe, bióloga. Segundo ele, é fundamental que as pessoas estejam atentas aos cuidados com a saúde de forma preventiva. Ou seja: priorizando a inclusão de hábitos saudáveis em suas rotinas para evitar adoecer.

Através da realização de exames específicos é possível identificar deficiências nutricionais e indicar os melhores tratamentos para cada paciente, de forma personalizada. Durante sua trajetória, o Dr. Mauro Albuquerque já atendeu celebridades como Claudia Raia, Rubinho Barrichello, Alok e Whindersson Nunes.

“A transformação que promovemos na vida das pessoas vale todo o esforço e dedicação”, assinala. Fundador da Clínica Albuquerque e do Centro Diagnóstico Integrado São Paulo (CDISP), Dr. Mauro Albuquerque se dedica à promoção da saúde e qualidade de vida para as pessoas.