Com 6 dias de muita festa, “CarnaMango” leva mais de 30 atrações para o Carnaval do Rio

A festa promete agradar a todos com o melhor da música independente brasileira

Vai ter Carnaval sim! Após muita preparação, o “CarnaMango” será realizado nos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º e 5 de março, no Rio de Janeiro-RJ. A festa contará com artistas do cenário da música independente com todos os estilos para garantir a alegria de todos. Os ingressos já estão disponíveis no Sympla.

Há uma programação dedicada aos expoentes da dance music e labels parceiras como a Gop Tun e Selvagem



Heavy Baile, Minha luz é de LED e Bloco 442 são apenas algumas das mais de 30 atrações que o “CarnaMango” terá. Serão seis dias com mais de 60 horas de festas e uma extensa programação musical. O evento está sendo produzido pela Vibra Marketing e Entretenimento em parceria com a MangoLab.

Minha luz é de LED é uma das atrações mais esperadas



Na sexta-feira (25), quem abre o evento é o Abre-Alas, em seguida tem Cré, Mango DJs, Millos Kaiser, Valesuchi e Gui Scott b2b Carrot Green. Já no sábado (26) tem Calorzão, Mango DJs, Afrolai, kLap, Heavy Baile, Larinhx e I Hate Mondays. No domingo (27) o início da festa é por conta do Baile do Pirajá, depois Forró Red Light, Technobrass, Dé Buffara, Man From Rio, Victor Haas, Nina Roq e Vitor Souza.



Heavy Baile promete levar os hits “Ciranda”, “Cavalgada” e muito mais para a festa



Na segunda-feira (28) também tem festa com LED + Manie Dansante, Minha Luz é de LED, Manie Dansante, Bloconcé, Mulú e DJ Juca. Já na terça-feira, 1º, o público vai curtir Ibrejinha + Bloco 442, Yasmin Vilhena, Biltre, Ibrejinha, Bloco 442, Luísa Viscardi e Mango DJs. Para finalizar com chave de ouro o sábado (5) começa com o Dia das Campeãs, Larissa Jennings, TropiCals, Trepanado, Rara DJs e é finalizado com Gop Tun DJs.



Manie Dansante é conhecido como um “cabaret circense retro-futurista”



No dia 25 a festa começa às 22h e vai até às 7h, nos demais dias o horário é das 18h às 6h. O evento acontecerá no BCo. Space Makers, localizado na Rua General Luís Mendes de Morais, 210 – Santo Cristo, no Rio de Janeiro-RJ. Os ingressos estão sendo vendidos pelo Sympla e só entra quem tiver a comprovação de vacinação contra Covid-19.