Com 2 brasileiros estreando no Billabong Pro Pipeline, 7 surfistas representam o Brasil nas finais

O país mostrou que tem grandes representantes para a temporada de 2022 do World Surf League Championship Tour

O país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza mostrou que não é apenas terra do futebol, como também do surfe. Com tantas praias de dar inveja, os brasileiros conquistaram um grande time de surfistas e sete deles se classificaram para as oitavas de final do Billabong Pro Pipeline, que abriu a temporada 2022 do World Surf League Championship Tour.

Um dos eventos de surfe mais esperados aconteceu no Havaí com sol e um mar clássico, com tubos de 8-10 pés para a estreia dos melhores surfistas do mundo. Entre os atletas que conseguiram uma vaga nas oitavas de final está o grande campeão olímpico Ítalo Ferreira, que ganhou o título mundial em 2019, quando derrotou Gabriel Medina.



O mais experiente da seleção brasileira, Jadson André, não conseguiu acompanhar o ritmo do João e do John John, chegou a bater nos corais numa queda e terminou em último (Foto: ©️ WSL / Brent Bielmann)

“Eu tenho ótimas memórias aqui de Pipe e é muito bom estar de volta. Foi um pouco difícil de encontrar ondas boas, mas estou feliz por ter passado. Eu estava bem ansioso antes da minha bateria e acabei caindo na primeira onda. Fiquei mais nervoso e também não dormi muito bem a noite passada, por causa de ansiedade. Mas, agora o foco é manter a calma para pegar as melhores ondas na próxima”, disse Ítalo Ferreira.

Na 11.a, tem outra parada duríssima para João Chianca, o recordista Jack Robinson (Foto: ©️ WSL / Brent Bielmann)

O vice-campeão mundial, Filipe Toledo, também conquistou uma vaga e vai brigar pelo título. Mas, o atleta brasileiro que se saiu melhor foi João Chianca, que fez a melhor apresentação verde-amarela de sábado (29). De oito surfistas estreantes, sete passaram para a 3ª fase, sendo dois brasileiros, Samuel Pupo e João Chianca.



Outros brasileiros que também estão marcando presença nas oitavas de final são Caio Ibelli, Miguel Pupo e Deivid Silva. A etapa de abertura do World Surf League Championship Tour 2022 vai até o dia 10 de fevereiro e pode ser assistido ao vivo pelo WorldSurfLeague.com, pelo Aplicativo e YouTube da WSL e no Brasil tem transmissão especial pelo Globoplay, GE.Globo.com e nos canais do Sportv a partir das quartas de final.