Colunista de O Dia demonstra gratidão à Margareth e Sônia Abrão pela oportunidade na Rede TV!, quando ainda era recém-formado

Bruno Tálamo, também repórter na emissora, iniciou carreira como colunista durante a pandemia e tem feito sucesso com fofocas exclusivas no “Vem que é bomba”

O repórter Bruno Tálamo, de 33 anos, do programa “A Tarde é Sua”, na Rede TV!, estreou como colunista durante a pandemia e é considerado uma das principais revelações do meio, onde aborda conteúdos exclusivos sobre o universo das celebridades.

Tálamo escreve para a coluna “Vem que é bomba”, voltada para o dia a dia e novidades dos famosos.

“Muito feliz com o convite do portal para comandar minha própria coluna. Aqui vocês vão saber absolutamente tudo do mundo das celebridades, com muito conteúdo exclusivo. Fiquem ligados nas novidades e corram lá porque hoje já tem bomba”, declara o jornalista em seu perfil no Instagram, quando iniciou.

Com sua carreira voltada à reportagem para televisão, Bruno se formou em São Paulo, mas decidiu ir em busca de oportunidades profissionais em Mato Grosso, na cidade de Sorriso, já que a capital não estava oferecendo abertura para o repórter iniciar sua carreira. Lá, Tálamo trabalhou na Band, quando então reuniu um ótimo portfólio, que foi aprovado por Margareth Abrão, irmã de Sônia Abrão, que gostou e deu sua primeira oportunidade como repórter, aos 22 anos e recém-formado.

Além disso, o jornalista também já trabalhou como produtor do programa “Domingo Espetacular”, na Record TV, na Band e como locutor de rádio.

Sua carreira como colunista, no entanto, veio a partir de 2020, durante a pandemia, quando decidiu focar neste tipo de atividade, já que estava trabalhando de casa.

“Como colunista, minha oportunidade veio na pandemia, quando começou o home office. Não tinha pauta e eu comecei a entrar da minha casa, eles gostaram do meu trabalho e aí eu decolei como colunista, fui angariando fãs, conseguindo muitos contatos, e aí vieram as exclusivas, que renderam bastante, foi bem legal. A pandemia foi uma grande oportunidade profissional pra mim”, relata Bruno, em entrevista.

“É uma coluna de fofoca artística, de celebridades. É legal ter a coluna porque tem muita matéria que eu não solto no programa por questão de tempo, questão de linha editorial, porque a chefia não aprova, e lá eu tenho um espaço para não perder os furos que eu tenho, por isso que eu fui atrás e o pessoal de ‘O Dia’ abriu as portas pra mim, e tá sendo bem legal essa experiência de compartilhar os furos que não saem no ‘A Tarde é Sua’, são exclusivos da coluna”, conta Bruno.

Sobre o futuro, Tálamo explica que seu grande sonho é comandar um programa na televisão.

Fora do trabalho, o repórter e colunista gosta de praticar esportes e conhecer novos restaurantes com a esposa, a designer de moda Adriane Motta.

“Eu gosto de jogar tênis, um dos meus jogos favoritos, de conhecer novos restaurantes. Eu e minha esposa fazemos muito esse rolê gastronômico, a gente sai muito pra jantar em lugares diferentes, provar coisas novas, e gosto muito de estar com os amigos, receber pessoas em casa”, revela o jornalista.

“Eu tenho um grande sonho, que é um dia ter o meu próprio programa de televisão, mas isso no tempo de Deus, as coisas demoram pra caramba, ainda mais no nosso meio, mas esse é o meu grande anseio profissional, e, quem sabe, um reality show, ia ser legal participar também”, finaliza Bruno.