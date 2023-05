Colorama e Fini se unem em parceria inédita para lançar coleção de esmaltes com cheirinho icônico das balas

Marca brasileira de esmaltes se une à líder em balas de gelatina para trazer uma experiência nostálgica e sensorial para as unhas

A renomada marca brasileira de esmaltes, Colorama, e a líder em balas de gelatina e regaliz no Brasil, Fini, uniram forças para criar uma coleção de esmaltes inovadora e irresistível. Com tons inspirados nas balas Fini e o aroma que permanece na unha mesmo após a secagem, a coleção “Colorama com cheirinho de Fini” promete encantar as amantes de nail art e nostálgicos de plantão.

A marca 100% brasileira se inspira na Geração Z e revive elementos dos anos 90 e 2000 em uma nova linha de esmaltes perfumados

A parceria entre Colorama e Fini visa trazer à tona a tendência do kidcore, popularizada pela Geração Z nas redes sociais, que resgata elementos da infância dos anos 90 e 2000 em looks, penteados e agora, nas unhas. A diretora de marketing global da The Fini Company, Raquel Paternesi, comenta: “Unimos duas grandes marcas e referências de mercado para proporcionar uma experiência completa e ainda sim aproveitar o auge de uma tendência nostálgica, que chegou com muita força. Mais uma vez a Fini traz inovação, experiências sensoriais diferentes com a marca e ineditismo para nossos consumidores.”

A diretora de marketing global da The Fini Company, Raquel Paternesi

A nova coleção Colorama com cheirinho de Fini apresenta dez tonalidades de esmaltes, do roxo ao amarelo, despertando toda a alegria e criatividade da consumidora. Cada cor possui um nome divertido e remete a uma bala específica, como o roxo cremoso “Vem, Vai Ter Fini”, o rosa pink “Beijos de Fini” e o amarelo vibrante “Sol em Fini”. Além disso, os esmaltes Colorama são testados dermatologicamente, 6 free e desenvolvidos com uma fórmula de secagem rápida, garantindo longa duração, cor intensa e cobertura uniforme.

Maria Belen Torrens, diretora de marketing da marca Colorama

A grande inovação da coleção está no aroma exclusivo das balas Fini que se mantém nas unhas mesmo após a aplicação do esmalte. Maria Belen Torrens, diretora de marketing da marca Colorama, afirma: “Colorama com cheirinho de Fini é a nossa maior coleção de todos os tempos. Além dos benefícios já conhecidos de Colorama, a grande novidade é o cheirinho de Fini nas unhas, inspirado no Fini Tubes Strawberry. A fragrância foi especialmente criada em nossos laboratórios com o mix de ingredientes perfeitos para perdurar o aroma frutado doce após a utilização do esmalte, garantindo as unhas perfumadas por mais tempo.”

Para promover a nova coleção, Colorama se inspirou na tendência #fingerdance do TikTok e lançou a campanha digital #DedancinhasColoramaFini, idealizada pela agência de mídia Mutato. A influenciadora Aline Maia (@alinemaiadance) criou a coreografia oficial, destacando as cores vibrantes da coleção. Diversos outros influenciadores serão convidados a participar da brincadeira e criar sua própria versão da #dedancinhacoloramafini.

Não perca a oportunidade de reviver sua infância enquanto embeleza suas unhas com as cores e o cheirinho inconfundível das balas Fini. A coleção “Colorama com cheirinho de Fini” estará disponível em breve nas principais lojas e perfumarias de todo o país.