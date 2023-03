Projeto de transformação social beneficiou mais de 700 pessoas em 2022 com iniciativas esportivas e educacionais

A Colgate-Palmolive, empresa líder em produtos de cuidado bucal, renovou sua parceria com o projeto Vida Corrida, uma iniciativa que busca a transformação social por meio do esporte no bairro do Capão Redondo, em São Paulo.

Colgate-Palmolive renova parceria com Projeto Vida Corrida em 2023

Foto: Divulgação



Em 2022, mais de 700 pessoas foram beneficiadas pelo projeto. A parceria com o Vida Corrida faz parte de um conjunto de esforços da companhia para apoiar as comunidades, e promover o bem-estar e a construção de um futuro mais saudável para todas as pessoas, seus animais de estimação e o nosso planeta.

Equipe da Colgate-Palmolive em dia de voluntariado no Projeto Vida Corrida

Foto: Divulgação



Entre as pessoas atendidas em 2022, 601 participaram de atividades esportivas regulares e 106 de atividades não esportivas, como mentorias. Os principais beneficiados no último ano foram mulheres, com 307 atendimentos e 298 crianças e adolescentes. Além de outras 257 pessoas que tiveram acompanhamento social durante o ano.

O Viva Corrida foi criado há 22 anos e atua no bairro do Capão Redondo, periferia da Zona Sul da cidade de São Paulo. Sua missão é promover a inclusão social das famílias da comunidade e usar o esporte como um instrumento de desenvolvimento social, além de incentivar a prática de atividades físicas e promover um estilo de vida saudável entre os moradores. O projeto é gratuito e aberto a todos, independentemente da idade, gênero ou nível de condicionamento físico.

Corrida de Encerramento de ano no Projeto Vida Corrida em 2022

Crédito: Divulgação



O programa inclui aulas de corrida, futebol, caminhada, atletismo e exercícios de condicionamento físico. As aulas são realizadas em espaços públicos, como parques e praças, e são conduzidas por profissionais treinados. Além disso, o projeto oferece suporte nutricional e acompanhamento de um profissional de serviço social a fim de ajudar os participantes a alcançarem seus objetivos de saúde e bem-estar.

“A rua onde a nossa sede está localizada, por exemplo, antes era conhecida como Rua da Morte e hoje é chamada de Rua de Brincar. Lá, meninos e meninas, mulheres e moradores podem exercer, com segurança, o seu direito ao lazer, segurança e convivência”, conta Neide Santos, fundadora do Vida Corrida.



O Vida Corrida se destaca como uma iniciativa inovadora, que contribui para a promoção da saúde e qualidade de vida da população. Foi a similaridade de valores que conectou a companhia ao projeto. “Entre as nossas principais metas está a promoção de saúde e bem-estar. Temos profunda admiração pelo trabalho realizado pelo Vida Corrida no Capão Redondo e acreditamos que é possível construir um futuro melhor para todas as pessoas, sendo o esporte uma poderosa ferramenta de transformação social”, diz Riccardo Ricci, Presidente da Colgate-Palmolive Brasil.