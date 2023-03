Coleção Technicolor: uma celebração da tecnologia na moda

Misturas ousadas e materiais inovadores: a nova coleção da Animale traz aspecto holográfico e QR code até cortes que remetem aos anos 70

A nova coleção da Animale, intitulada Technicolor, é uma celebração da tecnologia em sua essência. A coleção apresenta peças que combinam tons vibrantes e chamativos, que destacam tanto a fluidez da natureza quanto a presença da tecnologia. A cartela de cores da coleção é dominada por tons terrosos, como vermelho, marrom e bronze, que formam a base da coleção, enquanto o verde traz uma qualidade mais digital.

Além disso, a coleção apresenta uma variedade de materiais inovadores, como tecidos reflexivos e Nylon, que são combinados com fios metálicos para criar pontos de luz em aviamentos e detalhes surpreendentes. As peças também apresentam uma fusão de tramas, criando um efeito tridimensional, com fibras mescladas em cor e material.

A coleção apresenta uma grande variedade de estilos, incluindo uma forte e irreverente segunda pele com efeito marmorizado e neon, bem como animal print em macacões, vestidos, shorts e tops. A alfaiataria é um dos destaques da coleção, com calças índigo em corte reto que remetem aos anos 1970, e uma jaqueta blue black estruturada e recortada, quase um blazer.

Nova coleção da Animale

Uma das peças-chave da coleção é a capa de chuva holográfica, furta-cor e manchada, que pode ser usada em uma produção sporty ou à noite, criando efeitos versáteis. Como uma surpresa divertida e tecnológica, a coleção também apresenta uma T-shirt com um QR code estampado que leva diretamente para o Instagram da marca.

A coleção Technicolor estará disponível a partir de 9 de março em lojas selecionadas, multimarcas e e-commerce da marca. Com sua mistura de elementos inovadores, tecnológicos e divertidos, a coleção certamente atrairá a atenção de entusiastas da moda em todo o mundo.