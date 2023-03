Coldplay e SAP se unem para oferecer experiência musical sustentável

Aplicativo desenvolvido com soluções SAP combina experiências e recursos para ajudar os fãs a tomarem decisões mais ecológicas em suas viagens

A banda britânica de rock alternativo, Coldplay, está em turnê mundial e chega esta semana ao Brasil. Mas a missão desta turnê não é apenas entreter o público com sua música, é também aumentar o apoio à tecnologia verde, reduzir o consumo e diminuir as emissões totais de CO² do evento. E para isso, eles escolheram a SAP como parceira para oferecer uma experiência de show como nenhuma outra, proporcionando aos fãs a chance de se juntarem à banda em seu compromisso com a sustentabilidade.

Com essa iniciativa, Coldplay e SAP mostram que é possível unir tecnologia e sustentabilidade

Pensando nas viagens de ida e volta do público como um dos principais contribuintes para as emissões de carbono de qualquer turnê, a SAP colaborou com o Coldplay para desenvolver e lançar o aplicativo Coldplay Music Of The Spheres World Tour. O aplicativo combina experiências interativas e imersivas com recursos para ajudar os fãs a tomarem decisões mais ecológicas em suas viagens. Até o momento, mais de 350 mil fãs em mais de 150 países baixaram o aplicativo.

O aplicativo oferece diversas seções, incluindo a de viagens, onde os fãs podem selecionar entre sete modos de transporte diferentes – carro, táxi, trem, transporte público, bicicleta, a pé ou de avião – e visualizar e entender melhor a pegada de carbono de suas escolhas. O aplicativo ainda oferece recompensas, por meio de códigos de desconto em mercadorias da loja online da banda, direcionadas ao público que se compromete com opções de transporte de baixo carbono.

Christian Klein, CEO e membro do Conselho Executivo da SAP

Além disso, o Coldplay está usando o SAP Analytics Cloud para obter informações sobre a pegada de carbono causada por fãs que viajam com base em dados capturados no aplicativo, o que ajudará a banda a rastrear como a turnê está compensando as emissões de carbono calculadas.

“Com nossa tecnologia e soluções, capacitamos organizações em todo o mundo a impulsionar mudanças sustentáveis. Coldplay e SAP compartilham um compromisso comum e profundo com a sustentabilidade. E estamos entusiasmados em unir forças para tornar a turnê mais ecológica possível”, disse Christian Klein, CEO e membro do Conselho Executivo da SAP.

Além disso, o aplicativo oferece jogos interativos com temas de sustentabilidade e a possibilidade de criar seu próprio conteúdo com tema Coldplay usando realidade aumentada. Os fãs também podem acessar vídeos exclusivos, fotos, transmissões de áudio de shows ao vivo e receber atualizações da banda.

