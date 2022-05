Coceira, oleosidade, caspa – Conheça os sinais de que há algo errado com o seu couro cabeludo

Caso você ache que há algo errado, é importante procurar um profissional tricologista

Sempre que há algo errado com o nosso corpo, de alguma forma ele nos manda sinais, mas nem sempre prestamos a atenção necessária. Uma parte que precisamos ter mais cuidado é o couro cabeludo, por isso é importante entender os sinais que o cabelo apresenta e entender quando se deve procurar um tricologista.

Tharik Bonomo atua na área de beleza há 18 anos, como profissional da área da Estética e Cosmetologia, com foco no estudo da tricologia



A palavra tricologia vem do grego thricos (cabelo) e logos (estudo), ou seja, é o estudo relacionado ao couro cabeludo. Por isso, se você estiver tendo queda de cabelo, coceira, caspa, fios oleosos ou qualquer outro problema no cabelo, a dica é procurar um profissional especializado nisso, que é um tricologista.

“Apesar do conhecimento popular falar que a caspa ocorre devido à oleosidade do cabelo, existem outros motivos, como estresse, disfunção hormonal, má alimentação e fungos” esclarece o tricologista



“A tricologia não se resume a tratar as doenças dos fios, ela também age no combate a doenças que acometem o couro cabeludo. Como por exemplo: a dermatite seborreica, popularmente conhecida como caspa, a psoríase, infecções por fungos (micoses) e parasitas.” explica o tricologista, cabeleireiro e cosmetólogo, Tharik Bonomo.

A tricologia faz análises profundas, a fim de encontrar soluções para algumas condições que alteram a estrutura e o aspecto dos fios, como caspa, quebra e queda, calvície, infecções, fungos, etc.



De acordo com Tharik, nosso cabelo manda alguns sinais importantes quando está tendo algum problema que precisa ser investigado. Entre esses sintomas está a coceira, irritação, ardor, vermelhidão, descamação, cabelos fracos, excesso de pelos, fungos, infecções, afinamento dos fios, inflamação, oleosidade excessiva, diminuição do volume capilar, espinhas no couro cabeludo, demora no crescimento dos fios e reação alérgica a cosméticos capilares.