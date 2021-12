Coca-Cola será o refrigerante oficial do Rock in Rio Brasil 2022

Marca confirma patrocínio para a próxima edição e reforça sua estratégia de estar presente em grandes festivais de música proporcionando momentos de reencontro e conexão

Coca-Cola acaba de confirmar o patrocínio ao maior festival de música e entretenimento do mundo, Rock in Rio, para sua tão aguardada edição de retorno em 2022.

Marcado para setembro, o evento que acontece no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, terá Coca-Cola como refrigerante oficial.

A parceria com o evento vem de longa data e, com o lançamento da plataforma global Real Magic em 2020, Coca-Cola não poderia ficar de fora desta edição que representa um momento de reencontro do público com o festival e da conexão mágica trazida pela música. O Rock in Rio materializa essa experiência de conexão e celebração de um público diversificado que deseja um mundo melhor, que está em total sintonia com a mensagem da marca.



A música é uma paixão universal e festivais são momentos que as pessoas se juntam para celebrar esse amor compartilhado, imersos num universo utópico e mágico. Coca-Cola vai participar no próximo ano desses momentos com o objetivo de elevar ainda mais a magia dos consumidores.



Pedro Abbondanza, Diretor de Marketing da Coca-Cola Brasil.

Alinhada com a plataforma Real Magic, a marca pretende proporcionar uma experiência exclusiva para o público. “Estamos muito contentes em ter a marca se conectando com eventos grandiosos que, de fato, celebram a magia do reencontro por meio de algo tão único e especial, como a música e o entretenimento. Com certeza será uma retomada realmente mágica”, conta Pedro Abbondanza, Diretor de Marketing da Coca-Cola Brasil.