Coca-Cola traz experiências únicas de música e tecnologia para o Lollapalooza Brasil

De olho na geração Z, o Coke Studio reunirá em uma área de 600m² experiências inéditas para o público, aliando música e tecnologia, em uma estrutura multissensorial com cabine de fotos, sampling de Coca-Cola, brindes e espaço para dar um Up no visual

A Coca-Cola, uma das marcas mais icônicas do mundo, marcará presença em mais uma edição do Lollapalooza Brasil. Este ano, a marca apresenta uma estrutura localizada no centro do festival, promovendo experiências inéditas entre o público, música e tecnologia.

Ted Ketterer, Diretor de Marketing da Coca-Cola Brasil

O festival acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e espera receber 100 mil pessoas por dia de evento. O espaço da marca traz o conceito do “Coke Studio”, em uma estrutura de 600m2 e promete ser o ponto de encontro disputado durante o festival. Terá capacidade para 400 pessoas e conta com diversos ambientes surpreendentes conectados com os passion points da Geração Z.

Nos três dias de festival, a Coca-Cola busca trazer experiências imersivas para o público com muita música, cabines de foto e uma área especial para dar um up no visual. Será um espaço perfeito para produção de conteúdo e interação entre o público, a marca foca sua atuação nos jovens, que transitam entre os diversos estilos musicais.

O Coke Studio é uma plataforma global da Coca-Cola, que apoia o desenvolvimento de novos talentos na indústria da música

O diretor de Marketing da Coca-Cola Brasil, Ted Ketterer, destaca que “o nosso espaço foi pensado para atrair a atenção dos participantes bem no centro do festival e ser um lugar que conecta as pessoas e promove uma experiência única e surpreendente. O Coke Studio é uma plataforma global da Coca-Cola, que apoia o desenvolvimento de novos talentos na indústria da música, cria colisões musicais inéditas, e reforça o nosso compromisso de envolver a Geração Z. Durante o festival, daremos vida ao movimento global da marca, por meio de uma grande estrutura que envolve muita música e tecnologia”.