CNN Brasil define Luciana Barreto para o Visão CNN

O canal também anuncia Roberta Russo como nova apresentadora do CNN Domingo Noite

Luciana Barreto será a nova âncora do programa Visão CNN em São Paulo. Ela é contratada do canal desde a inauguração, em abril de 2020, e atualmente apresenta os programas CNN Novo Dia e CNN Nosso Mundo, além do podcast Entre Vozes.

Jornalista e mestre em Relações Étnico-raciais, Luciana foi reconhecida como uma das 100 Pessoas Mais Influentes de Descendência Africana (MIPAD) na categoria Mídia, pela ONU (Organização das Nações Unidas).

Jornalista e mestre em Relações Étnico-raciais, Luciana foi reconhecida como uma das 100 Pessoas Mais Influentes de Descendência Africana (MIPAD) na categoria Mídia, pela ONU (Organização das Nações Unidas)

Agora, ela estará à frente do Visão CNN, telejornal exibido pela CNN Brasil todas as tardes, de segunda a sexta-feira.

Outra mudança importante anunciada na programação do canal é no CNN Domingo Noite, que será comandado por Roberta Russo.