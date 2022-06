CNN Brasil define data de estreia da nova temporada do “Entre Mundos”, com Pedro Andrade

Os novos episódios, a partir de 19 de junho, vêm carregados de diversidade cultural e experiências sensoriais vividas com emoção e carisma pelo apresentador da CNN Brasil

O programa “Entre Mundos”, com Pedro Andrade, volta à programação da CNN Brasil a partir do dia 19 de junho. Os novos episódios são um mix de informação e entretenimento, cultura e costumes e, principalmente, transformações geradas a partir das interações do apresentador com os participantes de cada programa.

A temporada vem carregada de experiências sensoriais, levando Pedro a encarar o desafio de uma big rider no paraíso do surfe, em Porto Rico. Ou viajar de mula pelo interior do México para acompanhar a fabricação do mezcal, a bebida milenar mais forte do que a tequila. Lá ele também conhece as escaramuzas, como são conhecidas as cavaleiras mexicanas, que participam até de rodeios. “Eu estava interessado nelas, então é um episódio sobre a tradição mexicana, mas é, também, sobre o papel da mulher nessa cultura”, explica.

O público vai descobrir, ainda, como Pedro Andrade foi parar em um hospital em plena Flórida, no santuário dos idosos. Ou como vive a geração descendente de escravos africanos empoderados e ativistas, no interior dos Estados Unidos.

O programa na CNN Brasil é isso! Um olhar amplo sobre a diversidade cultural, com uma abordagem única e humanizada para a jornada de diferentes povos. “A nova temporada segue surpreendente, contando boas histórias de uma maneira muito particular e própria do Pedro, e que se conecta perfeitamente com a audiência da CNN. É a continuidade da parceria que idealizamos desde as primeiras conversas com o Pedro, a consolidação de uma entrega com qualidade para nosso público”, afirma Virgílio Abranches, VP de programação e multiplataforma.

Ao longo da temporada, há uma passagem pela Nova York que está além dos cartões postais. Pedro mergulha no dia a dia dos muçulmanos que vivem na cidade, para conhecer os costumes, crenças e desafios enfrentados. Ele também vai a Denver, a primeira cidade norte-americana a descriminalizar a substância alucinógena originária dos cogumelos conhecidos como “mágicos”. “Eu amei participar, apresentar um episódio inteiro sobre os psicodélicos”, revela Pedro, que dá alguns spoilers sobre o conteúdo: “Eu tomo cogumelo, eu experimento, enfim, acho que muita gente vai ficar absolutamente surpreendida, impressionada, eu diria, com o quanto a gente ainda não sabia sobre os alucinógenos, sobre os psicodélicos”.

Na opinião do apresentador, o episódio mais forte e mais triste é sobre a cultura das armas nos Estados Unidos, incluindo vários massacres recentes. “Eu acho que as pessoas vão ficar muito abismadas com os motivos que os americanos têm por trás dessa obsessão por armas”, destaca Pedro.

“Viajar, pra mim, era uma jornada emocional mesmo, uma oportunidade para conhecer outras realidades.”

Com temas da agenda social, diversidade e revolução de costumes, Pedro Andrade entregou na primeira temporada, nas noites de domingo, programas carregados de revelações e emoção, com seu estilo descontraído e participativo, gerando empatia com os convidados e com o público.

Ele dançou com transexuais num Baile Vogue, foi açoitado por uma vovó dominatrix e se emocionou contando a história do movimento dos Panteras Negras. “Eu sempre disse que, para mim, viajar era muito mais do que ir de ponto ‘A’ para o ponto ‘B’, que viajar para mim era uma jornada emocional mesmo, uma oportunidade para conhecer outras realidades, outros universos, outras culturas, outras tradições e outros pontos de vista também. Então, no “Entre Mundos” eu fiz questão de trazer essa minha paixão pelo aspecto humano”, afirma Pedro Andrade.

CNN Entre Mundos, com Pedro Andrade, irá ao ar todos os domingos, às 22h30.