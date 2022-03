CNN Brasil anuncia a nova temporada do “À Prioli”

Sucesso em seu primeiro ano, a segunda temporada terá dois episódios a mais

Gabriela Prioli está de volta à programação da CNN Brasil com programas inéditos nas noites de sábado. A segunda temporada do “À Prioli” estreia no dia 02 de abril, às 21h. Com dez episódios, dois a mais do que a primeira, a nova temporada está repleta de convidados que têm muito a dizer: Bruna Lombardi, Camila Pitanga, Duda Beat, Gkay, Grazi Massafera, Hugo Gloss, Kobra, Paola Carosella, Reynaldo Gianecchini e Wanessa Camargo.

A segunda temporada do “À Prioli” estreia no dia 02 de abril, às 21h



A primeira temporada do “À Prioli”, que estreou em outubro do ano passado, registrou picos de audiência em vários episódios. Com a entrevista do ator Lázaro Ramos, no dia 13 de novembro, a CNN Brasil foi líder entre os canais de notícias na Grande São Paulo.

No YouTube, que este ano passou a disponibilizar a temporada inteira sob demanda, foram mais de 470 mil visualizações. Só o episódio com Anitta teve 160 mil visualizações até agora.

A advogada, que estreou na televisão e se consolidou como apresentadora da CNN Brasil, tornou-se uma das maiores influenciadoras do país. Os novos programas foram gravados na mesma casa da primeira temporada, explorando outros ambientes para aproveitar todo o potencial cinematográfico do local.

A advogada, que estreou na televisão e se consolidou como apresentadora da CNN Brasil, tornou-se uma das maiores influenciadoras do país

Gabriela Prioli recebe personalidades de várias áreas para um bate papo franco e profundo. A nova temporada promete conversas sobre vida simples, autocuidado e auto aceitação, cinema e novela mexicana, família e relacionamentos. As conversas são feitas em meio a algumas lágrimas, ginástica artística, farofa e nhoque, pagode e o som da Spice Girls.