CNN Americana renova estratégias na América Latina: uma nova era de publicidade com Sebastian Laver

Em um movimento estratégico para fortalecer sua presença na América Latina, a CNN International Commercial (CNNIC) anunciou uma renovação de sua oferta comercial na região. Com o objetivo de proporcionar aos anunciantes e parceiros de conteúdo um acesso ampliado às suas soluções globais e panregionais, a CNNIC busca alavancar suas operações e aumentar a eficácia de suas campanhas de marca.

Com uma visão de alcance mundial, a CNN reestrutura suas operações comerciais na América Latina

Sebastian Laver, uma figura já conhecida e respeitada no âmbito da publicidade e do conteúdo, assume agora o papel de Diretor Sênior de Vendas de Publicidade, Vendas de Conteúdo e Licenciamento para a América Latina na CNNIC. Com uma trajetória impressionante desde sua entrada na CNN em 2015, após uma passagem bem-sucedida pela Reuters, Laver foi instrumental no aumento da presença da CNN na região, colaborando ativamente no lançamento da CNN Brasil e da CNN Radio Argentina, além de fomentar o desenvolvimento de programas educativos junto a universidades latino-americanas.

Cathy Ibal, Vice-Presidente Sênior de Vendas de Publicidade da CNNIC

Esta nova designação posiciona Laver no centro das operações de vendas de publicidade da CNN International na América Latina, ampliando seu escopo para incluir a colaboração com parceiros de vendas e licenciamento de conteúdo. Sua atuação vai desde trabalhar com secretarias de turismo e departamentos governamentais até parcerias com grandes corporações e outras entidades do setor privado, com o objetivo de desenvolver campanhas publicitárias inovadoras que aproveitem o alcance global e a expertise tecnológica da CNNIC.

Sob a liderança de Cathy Ibal, Vice-Presidente Sênior de Vendas de Publicidade da CNNIC, e Kostas Oikonomou, Vice-Presidente de Vendas e Licenciamento de Conteúdo, Laver tem como missão não apenas fortalecer as operações existentes, mas também explorar novas oportunidades de publicidade em parceria com a WBD Latam e a CNN en Español.

Cathy Ibal expressou sua confiança na capacidade de Laver de transformar a paisagem publicitária na América Latina, destacando sua longa admiração pelo trabalho realizado até agora. “Sebastian tem um histórico comprovado de inovação e de formação de parcerias de sucesso, o que, sem dúvida, beneficiará nossos anunciantes na região”, afirmou Ibal. Com essa nova estrutura, a CNNIC pretende não apenas maximizar o alcance de seu público em todo o mundo, mas também enriquecer a narrativa sobre a América Latina, oferecendo a seus parceiros a chance de contar suas histórias de maneira impactante e abrangente.

A iniciativa da CNNIC de redefinir sua abordagem comercial na América Latina, sob a liderança de Sebastian Laver, promete abrir novos caminhos para anunciantes e parceiros de conteúdo na região, ampliando o impacto de suas marcas em escala global e panregional.