CLOSE, indicado ao Oscar®️, é celebrado em coquetel promovido pela MUBI, O2 Play e Consulado da Bélgica

Evento reuniu convidados especiais na residência do cônsul belga em São Paulo para comemorar a indicação do filme na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar®️ 2023

No último domingo (12), a MUBI, serviço de streaming com curadoria, em parceria com a O2 Play, distribuidora do grupo O2, e o Consulado Geral da Bélgica, realizaram um coquetel na residência do cônsul Matthieu Branders, em São Paulo. O evento foi organizado em comemoração à indicação do filme CLOSE na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar®️ 2023.

Daniel Rocha, Yan Della Torre, Tuna Dwek e Zeca Camargo no evento da O2 Play e MUBI – Créditos: GC Produtora

Dirigido por Lukas Dhont, o drama representa a Bélgica na premiação. Entre os convidados estavam presentes o cônsul geral da Bélgica, Matthieu Branders, a cônsul Marie Gelders, executivos da MUBI e O2 e personalidades como Zeca Camargo, Ian SBF, Daniel Rocha, Tuna Duek e Theodoro Cochrane. Além disso, os críticos de cinema Luiz Carlos Merten, Roberto Sadovski, Elaine Guerini e Márcio Sallem também marcaram presença no evento.

Equipe O2 Play e MUBI – Créditos: GC Produtora

CLOSE segue em cartaz nos cinemas brasileiros, mas a partir do dia 21 de abril, o filme chegará com exclusividade ao catálogo da MUBI. A celebração foi uma forma de honrar a indicação do filme e seu reconhecimento internacional, além de reunir figuras importantes do cinema brasileiro para discutir e debater sobre a obra.