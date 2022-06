Clínica de Virginia Fonseca e Samara Pink passa a se chamar Belato Clinic e é vendida

Apesar da mudança, a clínica continua oferecendo serviços de excelência

O mundo de Virginia Fonseca e Samara Pink na área da beleza pode ter se abalado um pouco nas últimas semanas. Isso porque a SK Vi Aesthetic, clínica lançada dia 11 de novembro de 2021 pela dupla de influenciadoras, foi comprado por um grupo de investidores, que conta com o renomado Dr. José Ribamar Cruz.

O conhecimento de Dr. José foi determinante para Virginia e Samara o escolherem para dar continuidade ao trabalho realizado por elas



A clínica passa a se chamar Belato Clinic e está localizada no mesmo endereço em que antes era a SK Vi Aesthetic, na Av. Indianópolis, 974 – Bairro Moema, em São Paulo-SP. O grupo de investidores que comprou o local é de Goiânia-GO e assume o novo nome, contando com uma equipe médica de excelência com profissionais renomados nos setores de saúde e beleza.

O Dr. José Ribamar Cruz é graduado em Medicina, pós-graduado em Nutrologia, possui dois mestrados, é especialista com título em Nutrologia, além de ter formação pelo curso The Blackburn in Obesity Medicine da Harvard University



“Nós continuaremos a oferecer um serviço de excelência em saúde e beleza, com foco em tratamentos de emagrecimento e estéticos. Junto com a nossa equipe médica, formada pelos profissionais mais conceituados e qualificados do setor, iremos trazer um diferencial para o mercado, mantendo a qualidade construída pela gestão anterior da clínica”, afirma o CEO Dr. Ribamar Cruz.

A Belato Clinic vai oferecer aos clientes uma grande variedade de serviços de nutrologia e nutrição, tais como avaliação corporal, terapia endovenosa (soroterapia), harmonização e estética. Além disso, o espaço também possui atendimento odontológico. “Queremos embelezar ainda mais os nossos clientes priorizando sempre a saúde e o bem-estar deles”, finaliza Dr. Ribamar Cruz.